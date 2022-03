Familienzentrum Rietberg verteilt Spielsachen

Die mehr als 50 Kartons gingen an kinderreiche Familien, die ehrenamtlichen Kleiderkammern, den Caritas-Warenkorb und einzelne Familien.

Rietberg (gl) - Mehr als 50 Kartons mit Spielsachen hat das Team des Familienzentrums Rietberg jüngst an hilfsbedürftige Familien im Stadtgebiet verteilt. Es handelt sich um eine Spende der Firma Toynamics im Wert von mehreren tausend Euro. Der europaweit tätige Spielwarenhersteller mit Sitz in Hessen hatte die Produkte mit der Bitte zur Verfügung gestellt, diese an bedürftige Familien zu verteilen. Das Familienzentrum als vom Bund gefördertes Mehrgenerationenhaus sowie als regionale Kontaktstelle des Deutschen Kinderhilfswerks kam dieser gern nach.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter teilten die bunten Bausteine, Spielfahrzeuge und vieles mehr – meist geeignet für Kinder ab drei Jahren – auf Päckchen auf und gaben diese an kinderreiche Familien, die ehrenamtlichen Kleiderkammern, den Caritas-Warenkorb und einzelne Familien mit Hilfen zur Sicherung des Lebensunterhalts weiter. Auch vom Jobcenter des Kreises Gütersloh wurden Adressaten genannt, die teils in städtischen Notunterkünften leben und Asylbewerberleistungen erhalten.

Überall seien die Spenden gut angekommen, teilt die Stadt mit, könnten sich doch viele Eltern keine neuwertigen Spielsachen leisten. Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Familienzentrums ist die Aktion zudem eine schöne Gelegenheit, mit Familien in Kontakt zu kommen und auf ihre Beratungsangebote hinzuweisen.