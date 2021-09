Ferien: Sporthallen und Hallenbad in Rietberg geöffnet

Rietberg (ssn) - Sporthallen und Hallenbad bleiben in den Herbstferien für den Vereinssport geöffnet. Darauf hat sich der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend einmütig verständigt. Bürgermeister Andreas Sunder hatte die Agenda spontan um diesen Tagesordnungspunkt erweitert. Er kündigte zudem an, dass in der unterrichtsfreien Zeit vom 11. bis 23. November zwei bis drei Schwimmkurse angeboten werden sollen, die „über eigenes Personal abgebildet“ werden könnten. Die Kosten für die zusätzliche Öffnung der Sportstätten belaufen sich laut Bürgermeister auf 400 Euro pro Tag für das Hallenbad sowie auf insgesamt 5000 Euro für die Turnhallen.