Ferienspiele in Rietberg garantieren Abwechslung

Rietberg (gl) - Regen, Wolken, Sonne, Hitze – die Mädchen und Jungen erleben dieser Tage bei den Ferienspielen der offenen Jugendarbeit der Stadt Rietberg das ganze Wetterspektrum. Doch das tut dem „Spaß im Park“ keinen Abbruch, denn das Helferteam ist auf alle Eventualitäten vorbereitet und bietet Programm für Regen- und Sonnenstunden.

Kreativ- und Bastelangebote

Der Gartenschaupark biete an sich schon reichlich Attraktionen und Spielmöglichkeiten, heißt es in der Mitteilung aus dem Rathaus – vom Rutschenturm über den Wasserspielplatz bis zu den Großbausteinen. Zusätzlich hat das Team der Jugendarbeit aber allerhand Gruppenspiele und Workshops vorbereitet. In der ersten der zwei Ferienspielwochen wurde mit Speckstein gearbeitet, mit Fimo gebastelt und die eine oder andere Kerze gezogen. Tanzen, Musik und Sport gehörten ebenso zum Angebot. In der zweiten Woche stehen weitere Kreativaktionen mit Kork, Filz, Konservendosen und Pappmaché an. Stets beliebt ist zudem das Basteln mit Bügelperlen.

Zweimal 65 Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren sind diesmal dabei, die wochentäglich von 9 bis 16 Uhr unterhalten werden. Schon Ende Januar waren alle Plätze vergeben. „Wir mussten auch einigen absagen“, bedauert Thomas Müller vom Jugendhaus Südtorschule. Zusammen mit den Teams der Jugendtreffs Neuenkirchen und Mastholte halten zehn Helfer und Betreuer die Ferienspiele am Laufen. Einzelne Kinder kommen bereits vor 8 Uhr zum Frühstück. Ab Montag, 11. Juli, nimmt die offene Jugendarbeit dann wieder ihren geregelten Betrieb im Jugendhaus Südtorschule auf.