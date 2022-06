Fest zum 100-Jährigen in Varensell

Voller Vorfreude auf Sonntag sind (v. l.) Anke Christianhemmers, Catharina Schulte-Döinghaus, Martin Sandbote, Axel Echtermeyer, David Schulte-Döinghaus, Helmut Schmitz und Matthias Brinkrolf sowie (in der Rikscha) Maria Kobusch und Peter Westerbarkei.

Rietberg-Varensell (gl) - Mehr als zwei Jahre Pandemie liegen hinter der Katholischen Frauengemeinschaft (KFD) und der Katholischen Männergemeinschaft Varensell. In Folge dessen mussten die Aktiven auf zahlreiche Veranstaltungen und Feiern verzichten. Nun aber möchten die beiden Gruppen ihr 100-jähriges Bestehen gebührend begehen. Dazu findet an diesem Sonntag, 12. Juni, ein Gottesdienst statt. Anschließend geht es zur Gaststätte Hesse. Das Festhochamt in der Kirche beginnt um 11 Uhr.

Rikscha-Fahrt für Senioren

Im Hof der Gaststätte an der Schulstraße lassen es sich die Teilnehmer dann gutgehen: Dort werden Getränke, Würstchen vom Grill, selbst gebackener Kuchen und Kaffee angeboten. Der Förderverein Haus St. Margareta Neuenkirchen offeriert Senioren einen kostenlosen Fahrdienst mit einer Rikscha. Außerdem werden vor Ort kurze Ausfahrten durch das Dorf durchgeführt. Für das Kuchenbuffet bitten die beiden Vereine um Kuchenspenden. Diese können am Sonntag ab 10 Uhr bei Hesse abgegeben werden.