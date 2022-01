Festabzeichen für Bundesfest 2024 in Rietberg gesucht

Rietberg (gl) - Zum Jahreswechsel machen sich viele Gedanken über ihre Vorsätze für die kommenden zwölf Monate. Die sieben Schützenvereine im Stadtgebiet blicken noch etwas weiter voraus: Im September 2024 findet in der Emskommune das dreitägige Fest des Bunds der historischen deutschen Schützenbruderschaften statt. Vor diesem Hintergrund rufen die Organisatoren zu einem Wettbewerb auf. Gesucht wird das Festabzeichen oder der -orden, der extra für diese Veranstaltung erstellt werden soll.

Der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt

Einsendeschluss für die Vorschläge ist der 28. Februar. Bis dahin können die Ideen per E-Mail an bundesfest2024@gmail.com, per Post an Mario Kleinemeier (Berkenheide 9A, 33397 Rietberg) oder als Nachricht an die Facebook-Seite des Bundesfests eingereicht werden.

„Traditionell gibt es für die besonderen Festivitäten außerhalb der normalen Saison eigene Sticker, Orden oder Abzeichen. Und genau dazu hoffen wir nun auf ausgefallene Ideen der schützenbegeisterten Bürger in Rietberg“, sagt Mario Kleinemeier, Diözesan-Bundesmeister aus Westerwiehe und Mitglied des dreiköpfigen Führungsteams, das das Bundesfest 2024 plant.

Der Kreativität seien kaum Grenzen gesetzt. „Die Vorschläge können gemalt, gezeichnet, gebastelt oder auch digital am Computer erstellt werden“, ergänzt Rietbergs Gilde-Chef Stefan Kay. Einzige Vorgabe, die man macht: „Es sollte etwas Prägendes sein für das Stadtgebiet und eine Bindung zu den sieben Ortsteilen haben“, erläutert Christoph Ahrens, zweiter Brudermeister in Mastholte. Darüber hinaus sollten auch das Logo des Bundesverbands sowie die Worte „Bundesfest 2024“ und „Rietberg“ eingebunden sein.

Die drei besten Vorschläge erhalten Sternschnuppen im Wert von 100, 50 und 30 Euro. Zudem haben die Organisatoren ein besonderes Präsent für den Urheber der Gewinner-Idee parat: Dieser erhält zwei Freikarten für den Festball und darf zudem gemeinsam mit einer Begleitperson den großen Umzug von der Ehrentribüne auf der Rathausstraße verfolgen. „Wir freuen uns auf hoffentlich viele tolle Vorschläge und drücken allen Teilnehmern schon jetzt die Daumen“, unterstreichen die Organisatoren.