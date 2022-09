Festival zieht von Mastholte nach Langenberg

Vom „Sommer am See“ bleibt lediglich das Konzert des Spielmannszugs Mastholte auch in Mastholte. Es findet am Donnerstag statt.

Rietberg-Mastholte (gl) - Das Festival „Sommer am See“ ist – zumindest für den Standort Mastholte – abgesagt worden. „Leider haben wir bisher nur sehr wenige Tickets für die Konzerte am Freitag, Samstag und Sonntag verkaufen können“, teilt Timo Schakau vom Verein „Musikzehner“ mit. Das Organisationsteam hat sich daher dazu entschlossen, die Auftritte

in den Kulturgüterbahnhof (KGB) nach Langenberg

zu verlegen.

Lediglich das Konzert des Spielmannszugs Mastholte am Donnerstag, 8. September, ab 19 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) wird demnach am Mastholter See stattfinden. Tickets sind weiterhin für alle Tage verfügbar. Karten für den Spielmannszug kosten fünf Euro im Vorverkauf, an der Abendkasse dann acht Euro, erhältlich unter www.kgb-langenberg.de/tickets, im Sound-Store und an allen Eventim-Vorverkaufsstellen.