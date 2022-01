Festwirt aus Bokel für Rietberger Schützen

Rietberg (gl) - Die Schützengilde St. Hubertus Rietberg hat einen neuen Festwirt. Nach 40 Jahren hat sich die Festwirtsfamilie Berkemeier-Güth verabschiedet. Mit Ralf und Petra Kleineheinrich stehen die Nachfolger schon in den Startlöchern. Sie betreiben die Gaststätte „Zum Doppe“ in Bokel. „Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist“, sagte Mechthild „Mecki“ Berkemeier am Samstag während der Staffelübergabe auf dem Rietberger Schützenplatz.

Berkemeier: „Gehen mit einem lachenden und einem weinenden Auge“

„Durch die Runderneuerung mit neuem Zeltaufbau und angepasstem Festablauf 2019 durften wir das in unseren Augen bis dahin beste Schützenfest auf dem neuen Platz bewirten. Daher gehen wir mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, ergänzte Ludger Berkemeier. Die Eheleute hatten die Aufgabe 1995 von den Eltern übernommen. Käthe und ihr Mann Werner waren zuvor seit den 1970er-Jahren auf dem Rietberger Schützenfest aktiv. „Unsere Kinder können die Aufgabe des Festwirts nicht von uns übernehmen. Aber der Verein hat ja junge und engagierte Nachfolger gefunden“, unterstrich Mechthild Berkemeier, warum nun ein Schlussstrich notwendig geworden sei.

„Wir konnten uns in den zurückliegenden vier Jahrzehnten stets auf die Familie Berkemeier verlassen“, erklärte Gilde-Vorsitzender Stefan Kay am Samstag. Dafür gebühre den scheidenden Festwirten ein fester Platz in der Historie des Rietberger Vereins. Als Dank überreichten er und sein Stellvertreter André Nordmann einen Blumenstrauß sowie eine eigens kreierte Feuertonne mit Gilde-Logo und einer „40“ darauf – „für ruhige und entspannte Abende fernab des Festwirt-Daseins“, wie Kay ergänzte.

Kleineheinrichs konnten als Nachfolger überzeugen

Nach der frühzeitigen Ankündigung von Ludger und Mechthild Berkemeier hatte sich der Vorstand der Gilde unmittelbar auf die Suche nach Nachfolgern begeben und dafür zahlreiche Bewerbungsgespräche geführt. „Am Ende haben uns Kleineheinrichs mit ihren Ideen und Vorstellungen überzeugt“, sagt André Nordmann. Denn Ralf (30) und Petra Kleineheinrich (31) bringen trotz ihres jungen Alters ordentlich Erfahrung mit. „Ich bin mit der Gaststätte meiner Eltern und den Aufgaben als Festwirt auf dem Bokeler Schützenfest groß geworden. Seit gut sieben Jahren liegen beide Aufgaben in meiner Verantwortung“, sagte Ralf Kleineheinrich am Samstag.

Neue Festwirtin ist selbst begeisterte Schützin

Ralph Kleineheinrichs Ehefrau Petra verfügt darüber hinaus über persönliche Erfahrungen im Schützenwesen. Als begeisterte Schützin ist sie seit der Gründung der Jungschützinnenabteilung in Batenhorst aktiv. 2014/2015 war sie bei den dortigen St.-Hubertus-Schützen sogar Königin. „Wir übernehmen ein gut bestelltes Feld. Das Rietberger Schützenfest hat in den zurückliegenden Jahren wieder ordentlich an Beliebtheit gewonnen. Jetzt wollen wir erstmal unsere Erfahrungen machen und daraus mögliche Optimierungen ableiten“, betonte Ralf Kleineheinrich.

Weichen sind gestellt

„Wir hatten in rund 90 Jahren nur zwei Festwirtsfamilien. Diese Tradition kann gerne so weitergehen. Jung genug sind die beiden ja“, sagte André Nordmann mit einem Lächeln im Gesicht. Den Grundstein für eine neue Festwirt-Ära wollen alle Beteiligten natürlich am liebsten schon dieses Jahr legen, wenn die Pandemie es zulässt. Die Weichen dafür sind auf jeden Fall gestellt. Ob in Rietberg und anderswo in diesem Jahr Schützenfest gefeiert werden kann, steht noch in den Sternen. In den zurückliegenden beiden Jahren mussten die Traditionsveranstaltungen in allen sieben Stadtteilen coronabedingt ausfallen – ebenso wie fast überall in der Republik.