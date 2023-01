Feuerfest im Rietberger Gartenschaupark

Licht und Wärme in die dunkle Jahreszeit soll am 10. Februar das Feuerfest im Gartenschaupark bringen.

Rietberg (gl) - Das Jahr ist noch jung, und doch steht bereits das erste große Ereignis im Gartenschaupark vor der Tür: Das Rietberger Feuerfest geht am Freitag, 10. Februar, im Parkteil Nord über die Bühne. Nach der coronabedingten Zwangspause freut sich das Gartenschaupark-Team, dass die Veranstaltung wieder stattfinden kann. Das Feuerfest solle ein wenig Licht und Wärme in die dunkle Jahreszeit bringen, heißt es in der Ankündigung.

Spektakuläre Effekte und Feuersäulen

Es steht unter der Schirmherrschaft des Fördervereins des Gartenschauparks, richtet sich aber nicht nur an dessen Mitglieder, sondern an alle interessierten Bürger. Beginn ist um 16 Uhr, das Ende um 22 Uhr. Die vier Künstler von „Feuerflut“ präsentieren drei Feuershows, und zwar um 16.20, 17 und 18 Uhr. Die Besucher können sich auf spektakuläre Effekte sowie „in die Luft gezauberte Feuerbälle und Feuersäulen“ freuen.

Um 17 Uhr wird dann ein großes Feuer entzündet. Dazu gibt es mehrere kleine Feuerstellen, an denen die Kinder Stockbrot rösten dürfen. Musikalisch umrahmt wird das Fest von dem Akustik-Duo „Klangvoll“. Auch das kulinarische Vergnügen komme nicht zu kurz, teilt die Gartenschaupark-GmbH mit. Der Besuch ist im regulären Eintrittspreis enthalten: Erwachsene zahlen in der Wintersaison drei Euro für die Tageskarte, eigene Kinder haben freien Zugang. Inhaber einer Dauerkarte für den Gartenschaupark zahlen ebenfalls nichts.