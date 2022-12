Feuerwehr löscht Dachstuhl in Westerwiehe und hat Glück 

Zu einem Einsatz in Westerwiehe rückte in der Nacht zu Mittwoch die Feuerwehr aus. Die Einsatzkräfte hatten dabei auch Glück.

In Rietberg-Westerwiehe hat die Feuerwehr in der Nacht zu Mittwoch einen brennenden Dachstuhl belöscht. Bis zu 100 Kräfte waren im Einsatz. Fotos: Eickhoff

Rietberg-Westerwiehe (ei) - Rund 100 Feuerwehrleute haben in der Nacht zu Mittwoch einen Dachstuhlbrand einer Scheune in der Straße Im Plumpe in Westerwiehe bekämpft. Ein Dachüberstand war während der Löscharbeiten samt Mauerwerk eingestürzt. Wenige Augenblicke zuvor hatten sich hier noch Feuerwehrleute aufgehalten.

Dachstuhl komplett in Brand geraten

Kurz nach 3 Uhr war der Brand bemerkt und die Feuerwehr gerufen worden. Neben dem Löschzug Neuenkirchen wurde auch der aus Rietberg alarmiert, ferner das Tanklöschfahrzeug des Löschzuges Mastholte sowie der Abrollbehälter Wasser des Kreisfeuerwehrverbandes. „Bei unserem Eintreffen brannte der Dachstuhl in voller Ausdehnung“, berichtete der Stellvertretende Stadtbrandinspektor Dirk Settertobulte als Einsatzleiter. Die hellen Flammen, die meterhoch in den Himmel schlugen und eine große Rauchwolke wiesen den Feuerwehrleuten den Weg.

Nach dem Eintreffen der ersten Kräfte wurde dann der Löschzug Mastholte komplett alarmiert, ferner der Löschzug Delbrück mit seinem Wassertransportzug. Aufgrund der ländlichen Lage ist die Wasserversorgung in dem Bereich eher schwierig. Zusätzlich wurden aber bereits in mehreren hundert Meter Entfernung Unterflurhydranten angezapft und eine Schlauchleitung zur Brandstelle verlegt, um eine ausreichende und leistungsfähige Wasserversorgung sicherzustellen.

Atemgeräte schlagen rechtzeitig Alarm

Das Feuer konnte zwar schnell eingedämmt werden, dennoch konnten die Feuerwehrleute nicht verhindern, das im hinteren Bereich der Scheune ein Dachüberstand einbrach. Auch zahlreiche Steine der Fassade fielen dabei zu Boden und begruben nicht nur einen Lichtmast der Feuerwehr unter sich, sondern vermutlich auch mehrere Tauben, die hier genistet hatten. An dieser Stelle hatten wenige Augenblicke zuvor noch Feuerwehrleute gestanden. Weil aber die Atemluftflaschen fast leer waren und Alarm schlugen, zogen sie sich zurück.Bei dem Feuer sind auch Teile der Fassade abgefallen.

Bereits in der Anfangsphase nahmen die Feuerwehrleute von einem angrenzenden Stallgebäude die Dachpfannen ab, um die Brandausbreitung zu kontrollieren. Der Bereich war aber noch nicht betroffen und konnte später weiter erfolgreich geschützt werden. Nach den Löscharbeiten wurde ein heimischen Unternehmen mit weiteren Abbrucharbeiten beauftragt, mit einem Radbagger wurde der Dachstuhl demontiert um auch letzte Glutnester löschen zu können.

Mitarbeiter des städtischen Bauhofes stellten in dem betroffenen Bereich Warnbaken auf und sperrten die Straße.