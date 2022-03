Feuerwehr muss in Rietberg mehrfach ausrücken

Am Samstagabend war es zu einem Kaminbrand am Pulverdamm gekommen. Weitere Einsätze folgten in Druffel, Mastholte und Westerwiehe.

In einem Doppelhaus am Pulverdamm in Rietberg kam es am Samstagabend zu einem Kaminbrand. Die Flammen waren indessen schnell gelöscht. Niemand wurde verletzt, auch entstand kein nennenswerter Schaden am Gebäude.

Viel Arbeit hat es am Wochenende für die ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Feuerwehr gegeben: Sie mussten gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken, unter anderem zu einem Kaminbrand am Samstagabend in einem Doppelhaus am Pulverdamm in Rietberg. Dazu waren die Löschzüge Rietberg und Neuenkirchen um 18.38 Uhr alarmiert worden.

Mit Wärmebildkamera Schornstein kontrolliert

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Bewohner (67) das Feuer bemerkt und den Notruf der Brandschützer gewählt. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde eine Rauchentwicklung im Obergeschoss des Hauses sowie Funkenflug aus dem Kamin heraus festgestellt. Der 67-Jährige und eine weitere Bewohnerin aus dem Nachbargebäude hatten das Objekt bereits verlassen. Die Blauröcke konnten die Flammen schnell löschen. Auch wurde niemand verletzt und ein Gebäudeschaden konnte abgewendet werden.

Einige Aktive kontrollierten unter Atemschutz und mithilfe einer Wärmebildkamera den Schornstein im Inneren des Hauses. Parallel dazu überprüften weitere Kräfte über eine Drehleiter den Dachbereich und die Schornsteinverkleidung. Der hinzugerufene zuständige Schornsteinfeger konnte ein Fremdverschulden sowie vorsätzliche Brandlegung ausschließen. Es ist daher davon auszugehen, dass keine weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen erfolgen werden. Nach gut anderthalb Stunden rückten die letzten Einsatzkräfte wieder ein.

Mutwillig Handdruckmelder betätigt

Zu einem ähnlichen Einsatz war es am Freitag in Druffel gekommen, als gegen 23.30 Uhr die Rauchmelder einer Wohnung Am Rothenbach Gefahr signalisierten. Die Bewohner hatten die Räume bereits gelüftet, als die Feuerwehr eintraf. Auch hier wurde ein Schornsteinfeger hinzugerufen. Am Freitagmittag war die Brandmeldeanlage des Schulzentrums am Torfweg in Rietberg ausgelöst worden und rief die Löschzüge aus Rietberg und Neuenkirchen herbei. Grund war Feuerwehrangaben zufolge ein mutwillig betätigter Handdruckmelder. Am Samstagnachmittag rückte der Löschzug Neuenkirchen zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage nach Westerwiehe aus – glücklicherweise handelte es sich auch dabei um einen Fehlalarm. Die Aktiven aus Mastholte löschten schließlich am Samstag um 20.55 Uhr noch einen Heckenbrand am Kiefernweg.