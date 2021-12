Firma Ellermann in Rietberg steht in Flammen

Rietberg (gl) - Nur wenige Tage nach dem Großbrand beim Möbelhersteller Procontour steht in Rietberg schon wieder ein Firmengebäude in Flammen. Am Freitagnachmittag sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr zur Firma Ellermann an der Bokeler Straße gerufen worden.

Löschzüge erhalten Unterstützung aus der Nachbarschaft

Aktuell brennt dort eine Firmenhalle vor allem im Bereich des Daches. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Rietberg ist im allen drei Löschzügen vor Ort. Zudem erhalten die Rietberger Unterstützung von Wehren aus umliegenden Gemeinden.

Die schwarze Rauchwolke ist kilometerweit sichtbar. Sie zieht über die Bundesstraße 64 in Richtung Rietberg.

Nähere Informationen zum Großbrand bei Ellermann liegen aktuell noch nicht vor. Auch das tatsächliche Ausmaß der Schäden ist noch unklar. Über aktuelle Erkenntnisse wird fortlaufend berichtet.