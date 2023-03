Förderverein Gartenschaupark Rietberg plant Pflegeaktion

Rietberg (gl) - Die Grünpflege-Aktionen des Fördervereins Gartenschaupark haben Tradition: Schon vor der Landesgartenschau in Rietberg 2008 waren Helfer der Gemeinschaft voller Elan auf dem Gelände engagiert und zeichneten dort etwa für Bepflanzungen verantwortlich. Seither ist der Pflegeeinsatz – mit Ausnahme der Corona-Pandemie – regelmäßig fortgeführt worden. Und das soll auch 2023 nicht anders sein. „Wir freuen uns schon darauf, gemeinsam mit vielen Mitgliedern die Ärmel aufzukrempeln und natürlich nach getaner Arbeit uns auch noch am Grill kräftig zu stärken“, sagt Fördervereins-Vorsitzender André Kuper und lädt zur nächsten Aktion am Samstag, 11. März, ein.

Nach getaner Arbeit wird gegrillt

Im vergangenen Jahr stand unter anderem das Streichen der Camping-Pods an. Außerdem wurde der Rutschenturm im Parkteil Nord aufgehübscht. „Diesmal sind Grüne Daumen und geschickte Handwerkerfinger gleichermaßen gefragt, denn es warten die verschiedensten Aufgaben auf unsere große Fördervereinsfamilie“, erklärt Kuper. So sollen etwa mehrere kleinere Gebäude und Unterstände aufgearbeitet und frisch gestrichen werden, damit sie in der kommenden Saison den Park adäquat repräsentieren. Ebenso werden Helfer gesucht für die Demontage der Steganlage im Parkteil Mitte entlang des Wasserbüffelgeländes. Überdies rückt das Rosenbeet in der Nähe der Volksbank-Arena in den Fokus. Neue Stöcke sollen dort künftig in ihrer Blütezeit alle Liebhaber der „Königin der Blumen“ verzaubern.

Mit mehr als 1200 Mitgliedern zählt der Förderverein zu den großen Gruppierungen im Stadtgebiet und traditionell beteiligen sich stets viele an den Aktionstagen. Um die Arbeitsmaßnahmen koordinieren zu können, sollten sich alle, die mitmachen möchten, vorab anmelden. Bis einschließlich heute, Mittwoch, ist das möglich unter der E-Mail-Adresse [email protected] Angaben zu Vorname, Nachname und eigener E-Mail-Adresse genügen. Die Organisatoren empfehlen, zum Einsatz am Samstag geeignete Arbeitskleidung, Handschuhe und – sofern vorhanden – Sicherheitsschuhe zu tragen. Die Pflegeaktion startet um 8.30 Uhr. Treffpunkt ist die Rietbik-Gastronomie im Parkteil Nord. Gegen 14.30 Uhr legen die Teilnehmer ihr Werkzeug nieder, dann läuft am Rietbik auch schon der Grill heiß.