Freibadsaison in Rietberg endet am 11. September

Rietberg (gl). Das letzte Mal können Wasserratten am Sonntag, 11. September, ihre Bahnen im Freibad am Torfweg in Rietberg ziehen. Das teilt die Stadt mit. Zugleich beginnt demnach am darauffolgenden Montag, 12. September, im Hallenbad wieder das Früh- und Öffentlichkeitsschwimmen. Bevor die Freiluft-Sportstätte am Abend des 11. September ihre Tore für den Rest des Jahres schließt, bestehe noch ausreichend Gelegenheit, die Saison- oder Jahreskarte zu nutzen, und zwar an sieben Tagen in der Woche, heißt es weiter.

Karten im Bürgerbüro erhältlich

Eintrittskarten für das Hallenbad, das ebenfalls am Torfweg zu finden ist, gibt es ausschließlich im Bürgerbüro. Eine Onlinebestellung ist nicht möglich. Für den Besuch im Bürgerbüro ist zuvor ein Termin zu vereinbaren – entweder unter https://termine.rietberg.de oder telefonisch unter 05244/986101. Folgende Karten können erworben werden:

- Kombi-Saisonkarte Hallenbad/Freibad für 300 Euro, ermäßigt 150 Euro.

- Saisonkarte Hallenbad für 255 Euro, ermäßigt 127,50 Euro.

- 20er-Karte Hallenbad für 60 Euro, ermäßigt 30 Euro.

- Zehnerkarte Hallenbad für 33 Euro, ermäßigt 16,50 Euro.

Schüler, Studenten und Schwerbehinderte sowie Rietberg-Pass-Inhaber zahlen die Hälfte. Im Hallenbad am Torfweg, welches nicht der Stadt Rietberg gehört, sind lediglich einige Stundenkontingente gemietet. Die Einrichtung öffnet für das Früh- und Öffentlichkeitsschwimmen ab dem 12. September immer montags bis freitags von 6 bis 7.45 Uhr sowie mittwochs von 17 bis 19.30 Uhr. In den Schulferien bleibt das Hallenbad geschlossen.