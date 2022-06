„Friedas Tanztee“ feiert in Rietberg Premiere

Rietberg (gl) - Zweimal musste es coronabedingt verschoben werden, doch nun hat das Elektro-Festival „Friedas Tanztee“ im Gartenschaupark Premiere gefeiert. Mehr als 3000 zumeist junge Gäste waren mit dabei. Die Organisatoren Niklas Portmann, Henri Lück, Milena Kraienhorst und Johannes Wiethoff als Geschäftsführer der Gartenschaupark-GmbH Rietberg zeigten sich zufrieden. „Tolle Stimmung, tolle Musik, eine tolle Veranstaltung“, resümiert Wiethoff.

Auf zwei Bühnen in der Volksbank-Arena und im Tanzgarten hatten 13 Diskjockeys neun Stunden lang heiße Beats serviert. Dabei standen sowohl heimische Akteure an den Plattentellern als auch international bekannte Künstler wie Vize, David Puentez, Brooks und Mesto aus den Niederlanden sowie Watermät aus Frankreich. Dazu gab es eine imposante Licht- und Pyroshow. Nach „Friedas Tanztee“ ist vor „Friedas Tanztee“: Der Termin für die Neuauflage steht bereits fest, wie die Stadt informiert. Wer mitfeiern möchte, sollte sich demnach den 24. Juni 2023 in den Kalender schreiben.