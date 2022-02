Gartenschaupark Rietberg bleibt zur Sicherheit zu

Der Gartenschaupark Rietberg bleibt auch an diesem Freitag geschlossen. Grund ist die aktuelle Unwetterwarnung.

Sicherheit geht vor: Am zweiten Tag in Folge müssen sich Besucher nach einer Alternative umschauen, sollten sie trotz starken Winds vorhaben, sich an der frischen Luft aufzuhalten. Der Gartenschaupark Rietberg bleibt sturmbedingt nach Auskunft der Gartenschaupark-GmbH nämlich geschlossen.