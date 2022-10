Gartenschaupark Rietberg rüstet Kassensystem um

Ihre Eintrittskarten können Besucher des Parks jetzt auch mit EC- oder Kreditkarte bezahlen. Weitere Zahlmöglichkeiten sind in Vorbereitung.

Rietberg (gl) - Mit dem Beginn des Dauerkarten-Verkaufs im vergangenen November ist auch der Startschuss gefallen für die Installation eines neuen Kassensystems im Rietberger Gartenschaupark. Während Online-Tickets bereits von Anfang an erworben werden konnten, ließen manche Neuerungen noch auf sich warten. Jetzt ist die Installation des neuen Systems aber endlich abgeschlossen.

Kassenautomaten stehen an allen drei Haupteingängen

Konkret bedeutet dies, dass an allen drei Eingängen des Gartenschauparks – Mitte, Nord und Stennerlandstraße – nun die neuen Automaten zur Verfügung stehen, so dass die Besucher ihre Tickets an Ort und Stelle kaufen können, selbst wenn die Kassen noch nicht oder nicht mehr besetzt sind.

Die Automaten sind das ganze Jahr über täglich von 8 bis 20 Uhr zugänglich. Danach wird eine Jalousie heruntergelassen, um die Geräte vor Vandalismusschäden zu schützen. Gekauft werden können an den Geräten Tageskarten für Einzelpersonen und Familien. Bezahlt werden kann mit EC- oder Kreditkarte. Weitere Zahlungsmethoden sind in Vorbereitung. Die Automaten sind einfach über Touchscreen-Felder zu bedienen, informiert die Gartenschaupark-GmbH in einer Mitteilung.

„Wir haben nun ein modernes, browserbasiertes System, das ständig weiterentwickelt wird“, sagt Gartenschaupark-Geschäftsführer Johannes Wiethoff. Sein Dank gilt Laura Hunke, die sich federführend um die Installation gekümmert hat, sowie Sergej Wetternei aus der städtischen IT-Abteilung und Parkmeister Helmut Kammermann für ihren Einsatz bei der Umrüstung auf das neue System.

Tickets sind zudem rund um die Uhr im Online-Shop erhältlich

Außerhalb der Automaten- und der Kassen-Öffnungszeiten (im Sommer von 10 bis 18 Uhr, in der Wintersaison von 11 bis 16 Uhr) können Tickets rund um die Uhr im Onlineshop gekauft werden. Dieser ist zu finden über die Internetseite des Rietberger Gartenschauparks.