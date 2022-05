Gartenschaupark Rietberg wird Bühne für Weltspieltag

Aktive von Vereinen, Kindergärten und anderen Einrichtungen verwandeln den Park am Sonntag, 15. Mai, in eine Spielfläche.

Rietberg (gl) - Zum größten Abenteuerspielplatz in ganz Nordrhein-Westfalen wird der Gartenschaupark Rietberg an diesem Sonntag. Dann wird im Parkteil Nord von 11 bis 18 Uhr der Weltspieltag gefeiert. Auf dem Programm stehen jede Menge Aktionen, Spaß und Unterhaltung. Heimische Akteure sind mit von der Partie und zeichnen dafür verantwortlich, dass nach Herzenslust getobt, getollt und gebastelt werden kann.

Sportangebote ausprobieren

Nach zweijähriger Corona-Pause stehen die Aktiven von Vereinen, Kindergärten und anderen Einrichtungen in den Startlöchern, um den Park in eine kunterbunte Spielfläche zu verwandeln. Mit dabei sind die DRK-Kita Emshöhle, deren Mitarbeiter die jungen Besucher mit Glitzer-Tattoos verschönern, sowie die AWO-Kindertagesstätte Stennerland, bei der Wurfbälle gestaltet werden können. Bei der Jugend der Grafschaftler Karnevalsgesellschaft werden Masken gefertigt. Der TuS Westfalia Neuenkirchen ist mit Slackline, Schwungtuch und Seilchenspringen dabei. Um 12 und noch einmal um 14 Uhr bieten die Vereinsmitglieder zudem jeweils 45-minütige Tanzworkshops für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren an, deren Ergebnisse im Anschluss auch vorgeführt werden. Zudem sind ab 16.30 Uhr Auftritte der drei Tanzgruppen Flohhüpfer, Discobienen und Glitzergirls geplant.

Bei der Ultimate-Frisbee-Abteilung im TV Verl darf auf eine Wurfwand gezielt werden, außerdem wird der Trendsport Disc-Golf vorgestellt. Die Bogensportler des TuS Viktoria Rietberg laden Kinder ab zehn Jahren und Erwachsene zum Spaßschießen ein und die Fußballer bauen eine Torwand auf. Auch die Volleyballabteilung ist vertreten, um mit den Besuchern die eine oder andere Partie zu spielen und Interessenten den Sport ausprobieren zu lassen.

„Dr. Bibber“-Spiel im XXL-Format

Die Malteser-Jugend bringt ein „Dr. Bibber“-Spiel im XXL-Format mit, während die Einsatzabteilung der Hilfsorganisation einen Rettungswagen präsentiert. Eine Fahrzeugschau plant auch der Nachwuchs der Freiwilligen Feuerwehr Rietberg, ebenso wie Spiel und Spaß für Kids. Grasköpfe können beim Jugend-Rotkreuz des Ortsvereins Rietberg gestaltet werden. Mit der „Bewegungsbaustelle“ ist derweil das Familienzentrum im Park präsent. Niedliche Langohren zeigt der Rassekaninchenzuchtverein W376 Rietberg und Umgebung. Eine spritzige Wasserolympiade ruft die hiesige DLRG-Ortsgruppe aus, der Schnurstracks-Kletterpark hat das Kistenklettern im Gepäck und mit dem Team des Grünen Klassenzimmers wird am Sennebach nach Wasserlebewesen gekeschert.

Modelltruckfahren ist bei den Modelltruckfreunden Gütersloh möglich. Das Team der Sportabzeichen-Abnehmer der Stadt Rietberg stellt sich vor und informiert darüber, wie die Auszeichnung erworben werden kann. Einzelne Disziplinen können dabei direkt absolviert werden. Ebenfalls vor Ort ist Thomas Benirschke mit seiner Zaubertöpferscheibe, an der die kleinen und großen Besucher Gefäße aus Ton eigenhändig herstellen können.

Angebote im Parkeintritt inbegriffen

Die heimische Künstlerin Karin Wolf bastelt mit den Kindern, und auf den Solar-Bobby-Cars von Addy Schulz dürfen die Jungen und Mädchen eine flotte Runde auf vier Rädern hinlegen. Die Mitglieder der NK-Boules und der Rieti-Boules nutzen den Weltspieltag für einen Tag der offenen Tür auf ihrer Anlage in der Nähe der Volksbank-Arena. Ziel ist es, weitere Mitstreiter für den Kugelsport zu begeistern. Menschen, die Spaß an dem Spiel sowie an Geselligkeit unter freiem Himmel haben, können sich dort informieren. Alle Angebote sind im regulären Parkeintritt inbegriffen. Dieser kostet fünf Euro pro Erwachsenem, eigene Kinder bis einschließlich 17 Jahren müssen nichts zahlen. Der Gartenschaupark ist in der Sommersaison täglich von 6 bis 20 Uhr geöffnet.