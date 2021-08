Gartenwerkstatt brennt lichterloh

Rietberg

Mastholte (ei) - Rund 45 Feuerwehrleute der Löschzüge Rietberg und Mastholte sind am Dienstag gegen 9.30 Uhr einem Hausbesitzer an der Südstraße in Mastholte zur Hilfe geeilt. Dieser hatte nach einem Stromausfall in seinem Eigenheim bemerkt, dass seine Werkstatt im Garten lichterloh brennt.