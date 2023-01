Gebläse an Spänebunker in Mastholte fängt Feuer

Am Dienstagmorgen sind Aktive des Löschzugs Mastholte zu einer Firma an der Westenholzer Straße in Mastholte-Süd gerufen worden. Dort hatte ein Gebläse mit Motor an einem Spänebunker Feuer gefangen.

Rietberg-Mastholte (gl) - Am Dienstagmorgen sind Aktive des Löschzugs Mastholte zu einer Firma an der Westenholzer Straße in Mastholte-Süd gerufen worden. Dort hatte ein Gebläse mit Motor an einem Spänebunker Feuer gefangen. Wie der Löschzug in einem Facebook-Post mitteilt, konnte der Brand durch Mitarbeiter des Betriebs abgelöscht werden, so dass die Feuerwehrleute lediglich zur nachträglichen Kontrolle der Anlage ausrückten.

Vor Ort demontierten sie mehrere Rohre der Absaugung, um diese auf Glutnester zu überprüfen. Im Anschluss wurden die verbliebenen Rohre, in denen Glutnester vermutet werden konnten, in einen separaten Container ausgeblasen. Im Ergebnis zeigten sich derweil keinerlei versteckte Brandherde. Der Einsatz des Löschzugs konnte damit nach etwa drei Stunden beendet werden.