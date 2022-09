Gibt es in Rietberg bald ein Schülerticket?

Rietberg (gl) - Schon 2016 hat sich die Rietberger Politik – damals auf Antrag der SPD – mit der Einführung eines Schülertickets befasst. Der Verkehrsverbund Ostwestfalen-Lippe (VVOWL) rührte im zuständigen Fachausschuss dafür die Werbetrommel. Eine Elternbefragung sollte den tatsächlichen Bedarf offenlegen, wurde aber letztlich aufgrund einer geänderten Faktenlage nicht durchgeführt. Nun liegt das Thema abermals auf dem Tisch.

Idee: Eine Fahrkarte für Bus und Bahn

CDU und FWG äußerten sich in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Schule und Kita kritisch, was die propagierten Vorteile des Schülertickets Westfalen angeht. Welche das sind, stellten Isabel Jacobfeuerborn und Heiko Rusche vom VVOWL im Rahmen der Zusammenkunft noch einmal vor.

Kernidee ist, dass die Fahrkarte von den Jugendlichen nicht nur für den Weg zur Schule genutzt werden kann, sondern Bus und Bahn ihnen vielmehr auch in der Freizeit sowie in den Ferien ohne weitere Kosten zur Verfügung stehen. Und das im gesamten Geltungsbereich des Westfalentarifs, der sich vom Kreis Siegen-Wittgenstein im Süden bis zum Kreis Minden-Lübbecke im Norden erstreckt. Die Grenzen im Osten und Westen verlaufen bei Höxter beziehungsweise Borken. Die Stadt Rietberg als Schulträgerin könnte zwischen zwei Varianten wählen:

Beim Fakultativmodell erhalten nur Heranwachsende mit Fahrberechtigung das Schülerticket. Die Kommune zahlt dafür den Preis des bisherigen Schulwegtickets – aktuell sind das 60 Euro pro Kind und Monat für insgesamt elf Monate – und kann entweder einen Eigenanteil erheben oder die gesamte Summe selbst übernehmen. Die nicht anspruchsberechtigten Schüler können ein verbundweites Ticket für 36 Euro monatlich auf eigene Kosten erwerben.

Beim Solidarmodell bekommen alle Schüler das Schülerticket. Die Stadt als Schulträgerin zahlt dafür die Kosten, die normalerweise für die Schulwegtickets für alle berechtigten Jugendlichen anfallen würden. Für alle anderen Schüler übernimmt sie die Kosten des Schülertickets in Höhe von 15 Euro pro Monat zusätzlich. Eigenanteile fallen in diesem Fall nicht an.

Hintergrund Derzeit werden im Rahmen des Schülerspezialverkehrs folgende Verbindungen unterhalten: Druffel – ZOB Rietberg Westerwiehe – ZOB Rietberg (Linien 1 und 2) Rietberg Süd – ZOB Rietberg (Linie 3) Laut Heiko Rusche vom VVOWL könnten diese Linien bei Einführung des Schülertickets 1:1 in Linien des ÖPNV umgewandelt werden, wobei es gemäß Nahverkehrsplan einen Anspruch auf eine Hin- und bis zu drei Rückfahrten gibt. Schwimmfahrten müssten allerdings auch künftig über den Schülerspezialverkehr bestellt werden. Für Jugendliche, die eineinhalb bis drei Kilometer von ihrer Schule entfernt wohnen, würden bei Bedarf zusätzliche Kapazitäten eingerichtet, sprich größere Busse oder zusätzliche Fahrten. Weiterer Vorteil aus Sicht des VVOWL: Kommt das Schülerticket, ist die Einhaltung des „Saubere Fahrzeuge Beschaffungsgesetzes“ (Clean Vehicle Directive) nicht mehr Sache der Stadt Rietberg, sondern des Kreises Gütersloh. Das Regelwerk schreibt vor, dass von derzeit 45 Prozent ab 2026 dann 65 Prozent der Fahrzeuge sauber sind, konkret: 22,5 Prozent emissionsarm und 22,5 Prozent emissionsfrei (ab 2026: je 32,5 Prozent).

Voraussetzung für eine Einführung des Schülertickets ist, dass die Schülerbeförderung in den Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) integriert und somit nicht mehr über den Schülerspezialverkehr abgewickelt wird. Eine Ausnahme bilden die Grundschulen: Dort soll es nach jetzigem Stand beim Schülerspezialverkehr bleiben.

Im Bereich der weiterführenden Lernorte ist eben jener für Westerwiehe und Druffel sowie für den südlichen Bereich Rietbergs im Einsatz. Und im Übrigen – gemessen an den derzeitigen Schülerzahlen – rund 65 000 Euro per anno günstiger, als es eine Beförderung über den ÖPNV sein würde, wie die Stadtverwaltung vorrechnet. Die zusätzlichen 15 Euro pro nicht-anspruchsberechtigtem Schüler und Monat als freiwillige Leistung der Kommune beim Solidarmodell noch nicht einkalkuliert.

Marco Talarico: „Dann ist das für uns unattraktiv“

Die Stadt sieht weitere Herausforderungen im Fahrwasser des Schülertickets, so etwa einen möglichen Mehrbedarf an Bus-Kapazitäten und in der Folge ebenfalls an Haltebuchten am ZOB. Auch die Chance, dass eine Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV zusätzliche Busfahrten für alle Bürger generiert, erfülle sich mit Blick auf andere Kommunen zumindest nach heutigem Stand nicht.

Hinzu kommt: Wird der Transfer über den ÖPNV geregelt, hätten – analog zur Anwendung der Entfernungsgrenzen bei anderen ÖPNV-Linien – etwa 30 bis 40 Heranwachsende, die aktuell den Schülerspezialverkehr nutzen, künftig keinen Beförderungsanspruch mehr. Und: Im ÖPNV wären die Haltestellen dauerhaft festgelegt. Eine flexible Änderung oder Ergänzung, wie sie momentan möglich ist, würde dann wegen des festen Fahrplans deutlich erschwert. „Es wäre zukünftig mit längeren Wegen zu den Haltestellen zu rechnen“, folgert die Kommune.

Diese Bedenken spiegelten sich auch in den Wortbeiträgen der Politiker wider. Ob beim Solidarmodell die Einführung des Schülertickets auch nur auf eine Alterskohorte, also etwa nur auf 16-Jährigen beschränkt werden könne, wollte Marco Talarico wissen. Als Isabel Jacobfeuerborn vom VVOWL dies mit Verweis auf die fragile Kostenkalkulation verneinte, meinte der CDU-Fraktionschef: „Dann ist das für uns unattraktiv, wenn wir für alle zahlen müssen, ohne dass alle auch den vollen Nutzen von dem Ticket haben.“ Er könne sich schließlich nicht vorstellen, dass ein elfjähriges Kind allein nach Bielefeld fährt.

Judith Wulf: Kaum Nutzen für kleinere Ortsteile

„Wir in Bokel haben keinen ÖPNV und hätten von der Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV auch keinen Nutzen, wenn es stimmt, dass der ÖPNV dadurch nicht zunehmen wird“, fand auch Judith Wulf (FWG) klare Worte. Sie bezog sich damit auf eine Aussage Heiko Rusches, wonach mit Einführung des Schülertickets grundsätzlich keine weiteren ÖPNV-Verkehre für Jedermann finanziert werden sollen, da dafür die zur Verfügung stehenden Mittel nicht ausreichten.

Einen Bus an jede Milchkanne fahren zu lassen, sei für den ländlichen Raum illusorisch, gab Katrin Kuhn (CDU) zu bedenken: „Gegebenenfalls verschlechtern wir uns sogar noch, wenn die Wege zu den Haltestellen länger werden.“ Sie räumte dem Thema daher aktuell keine Chance ein.

Rusche versuchte, die Kritikpunkte auszuräumen. Es sei zwar korrekt, dass Haltestellen im ÖPNV nicht ohne Weiteres verschoben werden können. Wohl aber könne man in einem ersten Schritt dahin wirken, Haltepunkte des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV-Plan zu integrieren. Die Aufgabe, Ortsteile besser an die Zentren anzubinden, sei im Übrigen vornehmlich eine der Kommunen. „Hier haben sie die Möglichkeit, selbst Taxibusse oder einen zusätzlichen Bus zu bestellen.“

Plädoyer pro Einführung von SPD

Einzig Christiane Schneiders (SPD) hielt ein Plädoyer für das Schülerticket. „Vor 20 Jahren fuhren noch zwei Busse in Westerwiehe. Das gibt es längst nicht mehr“, sagte sie. Die Überführung des Schülerspezialverkehrs in den ÖPNV könne die Situation wieder verbessern, da sich so allen Westerwiehern und ebenso Bürgern in den weiteren Ortsteilen die Chance biete, die Busse zu nutzen. Insgesamt sieht sie die Mehrkosten von rund 65 000 Euro als Möglichkeit an, den ÖPNV attraktiver zu machen: „Wir geben etwas mehr aus, aber wir schaffen damit einen Anfang.“ Heranwachsenden räume das Schülerticket zudem die Freiheit ein, verschiedene Ziele anzusteuern. Die Thematik wird nun noch einmal fraktionsintern beraten, ehe ein Entschluss fällt.