Glanzvolle Zusammenkunft Mastholter Blaublüter

Rietberg-Mastholte (gl) - Im Saal der Gaststätte Domschenke hat jüngst wieder das Königinnentreffen der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft Mastholte stattgefunden. 39 von noch 52 lebenden, ehemaligen Regentinnen folgten der Einladung und verbrachten einen ereignisreichen Nachmittag.

Amtierende ist auch die jüngste Regentin

Mit dabei waren unter anderem die Jubelköniginnen Resi Daniel (25 Jahre), Gisela Röhr (40 Jahre) und Anni Brinkhaus (50 Jahre) sowie mit Gisela Herbort, Anni Brinkhaus und Käthe Graute drei ehemalige Königinnen, die das 90. Lebensjahr bereits überschritten haben. Die dienstälteste Adelsdame an diesem Tag war Elisabeth Schnieder: 1962 war sie Regentin in Mastholte und somit genau 60 Jahre vor der amtierenden Blaublüterin Marina Grauthoff, die mit 27 Jahren wiederum jüngste Regentin des Treffens war. Begrüßen konnte das Organisationsteam, bestehend aus Annette Hansmeier, Gisela Niermann, Ruth Münstermann und Claudia Wimmelbücker, zudem den geschäftsführenden Vorstand mit seinem neuen ersten Brudermeister Christoph Ahrens. Nach einem gemeinsamen Kaffeeklatsch mit selbst gebackenem Kuchen der ehemaligen Majestäten ging es für ein Gruppenfoto erst einmal an die frische Luft.

Im Saal wurde währenddessen bereits der nächste Programmpunkt vorbereitet: „Könige raten“. Dazu hielten sich vier ehemalige Majestäten der St.-Jakobus-Schützenbruderschaft hinter einem Vorhang versteckt und durften die Fragen der Frauen nur mit „Ja“ und „Nein“ beantworten. Zu erraten galt es Bernhard Kleinehakenkamp, Werner Niermann, Gerd Landwehr und Gerd Stöppel. Elisabeth „Lissi“ Stiens und Annette Hansmeier unterhielten mit einem Sketch auf Plattdeutsch und ernteten dafür zahlreiche Lacher. Abgerundet wurde der Abend durch einen Besuch von Kaiser Matthäus Wallach mit Sohn Luke, die den Königinnen Rosen überreichten.