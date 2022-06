Gnadenhof Sol Luna erhält Unterstützung aus Hamburg

Rietberg-Mastholte (gl) - Mit vereinten Kräften haben Helfer des in Hamburg ansässigen Fördervereins „Live to Love Germany“ den Mastholter Gnadenschutzhof Sol Luna unterstützt. Die Einrichtung war von dem Orkan, der in Paderborn und Lippstadt großen Schaden angerichtet hatte, zwar weitestgehend verschont geblieben. Dennoch mussten Äste und Blätter, die auf dem Gelände heruntergegangen waren, beiseitigt werden. Die Helfer aus der Hansestadt legten aber noch an anderer Stelle Hand an.

Kontakt zu den Tieren kommt nicht zu kurz

So wurde ein neuer Zaun zur Weide der Ponys, des Esels Gordy und des Mulis errichtet. In dem Erdreich befanden sich eine Menge Bauschutt, Betonreste und Steine. Es kristallisierte sich als nervenaufreibender und zeitintensiver Prozess heraus, bis der Weg für die Einschlaghülsen schließlich frei war. Das Heu, das die Sol-Luna-Pferde rund um ihre Heubottiche auf dem Paddock verteilten, war nach den Regengüssen nicht mehr zu gebrauchen und wurde zusammen mit den Pferdeäpfeln feinst säuberlich entfernt. „Der Kontakt zu den Tieren sollte dabei nicht zu kurz kommen, und so haben es alle Pferde sehr genossen, zwischendurch gestriegelt und gestreichelt zu werden“, teilen die Aktiven mit.

„Live To Love“ unterstützt das Team des Mastholter Gnadenschutzhofs bereits seit einigen Jahren. Mit Hilfe der engagierten Tierfreunde konnten bereits einige Projekte realisiert werden. „Dabei ist es aber nicht nur der Arbeitseinsatz, der eine wertvolle Entlastung darstellt. Denn die Aktiven bringen bei jedem Besuch auch immer eine große Futterspende für die Sol Luna-Schützlinge mit“, schreibt das Team des Gnadenschutzhofs in Mastholte. Diesmal kamen sie mit zwei vollen Autokofferräumen mit Tiernahrung in Mastholte an: Zur Verfügung gestellt vom Kiebitzmarkt in Neuenkirchen und von Michael Ohlsen, dem Besitzer des Heimtierpartner Zoomarkts Alsterdorf in Hamburg.

„Live To Love“ 2007 ins Leben gerufen

Die internationale, humanitäre und säkulare Bewegung „Live To Love“ wurde 2007 von dem Tibeter Gyalwang Drukpa ins Leben gerufen. Die Schwerpunkte der Arbeit des internationalen Netzwerks liegen in den Themenbereichen Klima-, Umwelt- und Tierschutz. Auch für Bildung, medizinische und humanitäre Hilfe, Gleichberechtigung sowie den Erhalt von Kulturerbe setzen sie sich ein. 2014 wurde unter der Schirmherrschaft des Gyalwang Drupka die deutsche „Live To Love“-Stiftung mit Gianna Wabner als Präsidentin in Hamburg gegründet. Zu den Projekten zählen Baumpflanzungen, das Anlegen von Blumenwiesen für Insekten, Aktionen zur Vermeidung von Plastikmüll und Care-Initiativen für Senioren und Geflohene.