Grün-Weiß Varensell will leukämiekrankem Kind helfen 

Rietberg-Varensell (gl) - „Grün-Weiß Varensell fährt Blutspenden“ – mit dieser Aktion möchte der Sportclub dem zweijährigen an Leukämie erkrankten Jungen eines Vereinskollegen helfen. „Leider ereilte uns Anfang Juni die schreckliche Nachricht, dass der Sohn unseres Vereinsmitglieds Jannis, an Leukämie erkrankt ist. Jannis spielte bei uns jahrelang in der ersten Mannschaft und seit kurzem bei den Alten Herren“, informiert der Verein, der darauf hofft, dass nun möglichst viele Menschen Blut spenden.

Der zweijährige Jesper absolviere gerade seine Chemotherapie in Bethel. „Jesper und viele weitere Kinder auf der onkologischen Station sind auf Bluttransfusionen angewiesen. Leider sind vor allem seit Corona, die Bestände bei den Blutbänken sehr gering. Das wollen wir ändern und helfen“, teilt der SC Grün-Weiß Varensell mit, der Kontakt mit Bethel aufgenommen hat.

Aufruf zur Blutspende in Bethel

Wer helfen möchte, ist dazu aufgerufen, zum Blutspendedienst in Bethel zu fahren. „Erzählt überall von dieser Aktion, um Leute zu aktivieren. Packt ein Auto voll (fünf Personen) und fahrt zum Blutspendedienst Bethel. Gebt in Bethel die Info, dass Ihr von GW Varensell seid. Macht ein Gruppenselfie und schickt das an: [email protected]“, appelliert der Sportverein. Es sei angestrebt, bis Oktober mindestens 200 Menschen dazu zu bewegen, nach Bethel zu fahren.

Zudem hat der Verein vor, das Geld für die Blutspenden in Bethel – pro Blutspende gebe es 25 Euro – zu sammeln und für einen guten Zweck zu spenden. Die Möglichkeit, in Bethel kostbaren Lebenssaft zur Verfügung zu stellen, besteht montags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 14 bis 18 Uhr, mittwochs von 10 bis 15 Uhr, donnerstags von 8 bis 12 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Kontakt: Haus Gilead I, Burgsteig 13, Bielefeld, 0521/77279110 oder E-Mail an [email protected]