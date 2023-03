Grüne fordern Müllsammelaktion in Rietberg

Aktionen, bei denen Bürger gemeinsam an einem Tag Müll sammeln, gibt es in diversen Kommunen. Die Bündnisgrünen aus Rietberg beantragen, diesem guten Beispiel zu folgen und eine solche Abfallsammelaktion auch in der Emskommune ins Leben zu rufen. Zudem sollten Bürger, die auf eigene Faust die Umwelt sauber halten, belohnt werden. Das Thema steht in der nächsten Sitzung des Umwelt-, Klima- und Grünflächenausschusses am Dienstag, 7. März, im Ratssaal im Progymnasium auf der Tagesordnung. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr.