Grünen-Antrag für mehr Solarenergie in Rietbergs City

Rietberg (gl) - Die Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen möchte den Weg frei machen für mehr Solarenergie in Rietbergs historischer Innenstadt. Konkret beantragt die Partei für den kommenden Bau- und Verkehrsausschuss am Mittwoch, 25. Mai, die für den betreffenden Bereich greifende Gestaltungssatzung bezüglich der Zulässigkeit von Photovoltaik (PV) auf denkmalgeschützten Gebäuden an das zum 1. Juni in Kraft tretende Denkmalschutzgesetz NRW anzupassen.

Ziel: Weiterhin auf der rechtlich sicheren Seite sein

Die Grünen beziehen sich in ihrer Begründung auf Paragraf 9, Absatz 3. Darin heißt es künftig: „Die Erlaubnis nach den Absätzen 1 und 2 ist zu erteilen, wenn Belange des Denkmalschutzes nicht entgegenstehen oder ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. Bei der Entscheidung sind insbesondere auch die Belange des Wohnungsbaus, des Klimas, des Einsatzes erneuerbarer Energien sowie der Barrierefreiheit angemessen zu berücksichtigen.“ Vor diesem Hintergrund sei es notwendig, die Gestaltungssatzung nachzujustieren, wolle die Stadt Rietberg auch weiterhin auf der rechtlich sicheren Seite sein.

„Vor allem die Vorschrift der sogenannten Nichtsichtbarkeit von öffentlichen Wegen aus dürfte nach der Novelle – und auch in Verbindung mit der Novelle des EEG, die den Einsatz erneuerbarer Energien als ‚im überwiegenden öffentlichen Interesse zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit‘ festschreibt – juristisch so nicht mehr haltbar und somit leicht anfechtbar sein“, merkt die Fraktion an. Die Grünen seien wiederholt von Eigentümern und Investoren auf die nicht mehr zeitgemäßen Restriktionen in Bezug auf die PV-Nutzung im historischen Stadtkern angesprochen worden. Dort werde teils mit abenteuerlichen Konstruktionen geplant, um die vorgenannte Nichtsichtbarkeit der Anlagen zu gewährleisten.

Solarenergienutzung mehr Raum geben

„Durch die Gesetzesnovelle bietet sich nun eine Perspektive, solche planerischen Krücken zu vermeiden und auch im denkmalgeschützten Ortskern endlich der Solarenergienutzung Raum zu geben“, betont die Fraktion. Daher beantragt sie die Anpassung der Satzung hinsichtlich der zurzeit noch geforderten Nichtsichtbarkeit von Solaranlagen sowie die zeitnahe Genehmigung von etwaig vorliegenden Bauanträgen auch für sichtbare Exemplare.