Grünes Klassenzimmer bei Rietberger Klimawoche dabei

Rietberg (gl) - Das Grüne Klassenzimmer des Gartenschauparks beteiligt sich an der Rietberger Klimawoche. Die Umweltpädagoginnen Iris Peter, Andrea Sassenberg und Anke Langenbach haben für Anfang Mai einige Angebote vorbereitet, um dem Nachwuchs Themen rund um das Klima näher zu bringen.

Klimawandel betrifft alle

Von Montag bis Freitag, 2. bis 6. Mai, richten sich die Vormittagskurse jeweils an Kindergärten und Schulen. Nachmittags gibt es an drei Tagen Upcycling-Seminare, für die sich einzelne Steppkes ohne Begleitung anmelden können. Den Anfang macht am 2. Mai „Ein Kühlschrank für den Pinguin“, der für Neugierige im Vorschulalter sowie Schüler der Klassen eins und zwei gedacht ist. Sie lernen Spannendes über das Leben der Pinguine und wie es kommt, dass der Mensch ihre Heimat bedroht. Der Kursus wird von 9 bis 10 Uhr beziehungsweise 10.30 bis 11.30 Uhr angeboten.

Infos und Anmeldung über das Grüne Klassenzimmer, 05244/986286

„Wald und Klima“ lautet das Motto am Dienstag, 3. Mai, und erneut am Freitag, 6. Mai, jeweils von 9 bis 10.30 Uhr. Zielgruppe sind für den ersten Termin die Klassen eins bis drei, am Freitag werden dann die Klassen vier bis sechs angesprochen. Die Schüler erfahren Wissenswertes über den Wald und seine Rolle als Klimaschützer, zudem geht es um die Auswirkungen des Klimawandels auf den Forst. „Ein U-Boot für den Maulwurf“ heißt es schließlich am Mittwoch, 4. Mai, von 9 bis 10.30 Uhr. Dieses Angebot richtet sich an Eins- bis Viertklässler und thematisiert, wie der Klimawandel das Leben von Tieren und Menschen auf der ganzen Welt auf den Kopf stellt.

Montags, dienstags und mittwochs geht es nachmittags jeweils darum, aus alten Dingen etwas Neues herzustellen. „Wir werden kreativ“, verspricht Iris Peter, Leiterin des Grünen Klassenzimmers. Beteiligen können sich Kinder im Alter von sieben bis zehn Jahren, die gern ausrangierte Alltagsgegenstände zum Basteln und Aufwerten mitbringen können. Die Upcycling-Seminare finden von 15 bis 17 Uhr statt.