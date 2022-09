Gruppe Brauchtum und Heimat besteht seit fünf Jahren

Die wechselvolle Westerwieher Schulgeschichte hat Michael Schickhoff in mühevoller Kleinarbeit erforscht. Die aufschlussreichen Ergebnisse liegen jetzt sowohl in gedruckter Version als auch in digitaler Form vor. So sollen sie der Nachwelt auf ewig erhalten bleiben.

Rietberg-Westerwiehe (gl) - Die Gruppe für Brauchtum und Heimat im Schützenverein Westerwiehe besteht seit 2017. In den vergangenen fünf Jahren ist viel passiert – Zeit also für eine Zwischenbilanz. Dazu ist jüngst sogar Rietbergs Bürgermeister Andreas Sunder ins Vereinsheim der St.-Laurentius-Schützen an der Berkenheide gekommen.

Bürgermeister Andreas Sunder zu Besuch

Über den Besuch des Rietberger Rathauschefs freuten sich die Brauchtums- und Heimatfreunde um Josef Schlüter, bot sich bei der Zusammenkunft doch die Gelegenheit, Andreas Sunder von ihren vielfältigen Erkenntnissen zur Westerwieher Ortsgeschichte zu berichten. Die Heimatforschung durch interessierte Bürger sei wichtig, um Vergangenes und fast Vergessenes der Nachwelt zu erhalten, sagte der erste Bürger der Stadt. Und weiter: „Machen Sie weiter. Es gibt bestimmt noch einige Geheimnisse, die verborgen in den Tiefen der Zeit schlummern.“

Großes Lob erhielt die Truppe für Brauchtum und Heimat von Sunder für ihrer Organisationsstruktur. Denn sie ist rechtlich der St.-Laurentius-Schützenbruderschaft von 1950 angegliedert. Die Gründung eines eigenständigen Vereins mit eigener Führungsspitze konnte somit vermieden werden. In Zeiten, in denen es immer schwieriger werde, Vorstandspositionen im Ehrenamt zu besetzen, sei das genau das richtige Signal, sagte Andreas Sunder, denn: „Auf diese Weise wurde die Schaffung eines zusätzlichen Wasserkopfs geschickt umgangen.“

Umfangreiche Chronik zur Westerwieher Schulgeschichte

Es ist ein Füllhorn an geschichtskundlichen Erkenntnissen, das die Heimatfreunde aus den Reihen des Schützenvereins in den zurückliegenden fünf Jahren zusammengetragen haben. Jüngstes „Kind“ ist eine umfangreiche Chronik zur Westerwieher Schulgeschichte, die der frühere Leiter der Grundschule Varensell, Michael Schickhoff, in mühevoller Kleinarbeit zusammengetragen hat. Für seine Chronik hat er alte Klassenbücher gewälzt und die Unterlagen der einstmals selbstständigen Landgemeinde Westerwiehe durchforstet.

Den neuen Versammlungsraum begutachteten (v. l.) Brudermeister Detlev Hanemann, Ulla Frenz, Willi Hartkamp und Josef Schlüter.

Das war nicht immer so einfach, wie es sich vielleicht anhören mag, denn in vielen Fällen musste Schickhoff die Aufzeichnungen in alten Lettern erst in die heute gebräuchliche lateinische Schrift übertragen. Eine Sisyphusarbeit, die den erfahrenen Pädagogen aufgrund ihrer Komplexität aber nur zusätzlich anstachelte. Seine gesammelten Erkenntnisse liegen mittlerweile in digitaler Form und gedruckt vor – übrigens auch im Rietberger Stadtarchiv. Dort sollen sie für die Ewigkeit bewahrt werden, was Schickhoff freut und stolz macht. Und was hat er über vergangene Schulzeiten im Kükendorf herausgefunden? Im Wesentlichen drei Dinge: „Auf irgendeine Weise war früher jeder mit jedem in Westerwiehe verwandt. Es gab drei Volksschulen im Ort und in den Klassenbüchern wurde wirklich fast jedes Detail festgehalten.“ Stoff für spannende Geschichten also.

Historie umfangreich aufgearbeitet

Eines der ersten Projekte, dem sich die Heimatforscher nach ihrer Gründung 2017 annahmen, war die Aufarbeitung der Inschriften auf dem Ehrenmal an der Kirche, auf dem die Namen aller Gefallenen der beiden Weltkriege stehen. Dass dort mit der am 15. Oktober 1944 verstorbenen Elisabeth Mertensotto auch eine Frau aufgeführt wird, war dabei von besonderem Interesse für die geschichtsinteressierten Schützen, denn Frauen an der Front gab es damals nicht.

Die Höfegeschichte – also die früheren und heutigen Besitzverhältnisse der landwirtschaftlichen Anwesen im Ortsteil – haben die Heimatfreunde ebenso beleuchtet. In diesem Zusammenhang erstellten sie auch ein Verzeichnis mit den alten Westerwieher Hausnummern ab 1820. Gerald Doppmeier hat umfangreiche Forschungen zur Bahngeschichte Westerwiehes betrieben. Sie enden mit dem Rückbau der Bahntrasse, die einst von Wiedenbrück bis nach Sennelager führte, um 1990 sowie die Umwandlung der Strecke in einen Fahrradweg. In der Blütezeit des Bahnverkehrs wurden Schweine und Hühner, von Westerwieher Bauern gezüchtet, per Zug in alle Welt verschickt – ein entscheidender Standortvorteil, der dem bis etwa 1970 selbstständigen Ort Reichtum und Wohlstand sicherte.

Erweiterung bietet schon bald mehr Platz

Einmal im Monat treffen sich die Heimatfreunde jeweils dienstags ab 19 Uhr zur Geschichtsforschung sowie zum geselligen Austausch. Alle Interessenten sind dazu eingeladen. Wer möchte, kann sich vorab mit Josef Schlüter unter 0176/57869238 in Verbindung setzen. Treffpunkt ist jeweils das Schießheim an der Berkenheide.

Zurzeit sind die Raumverhältnisse dort zwar noch etwas beengt, aber das wird sich in absehbarer Zeit ändern. Denn der Abschluss der Erweiterungsarbeiten, die im Frühjahr gestartet sind, steht unmittelbar bevor. Neu entstanden ist dadurch unter anderem ein großzügiger Besprechungsraum mit Blick auf den Sportplatz des SV Germania Westerwiehe, den künftig auch die Heimatfreunde für ihre regelmäßigen Treffen nutzen können. Zudem erhalten sie in dem Anbau einen Archivraum, in dem die aus geschichtskundlicher Sicht wertvollen Akten und Unterlagen aus längst vergangenen Zeiten aufbewahrt werden können.

