Hannes Sudahl aus Mastholte ist Landesjugendmeister

Rietberg-Mastholte (gdd) - Auf den Titel Landesjugendmeister kann der 13 Jahre alte Hannes Sudahl aus Mastholte stolz sein. Der Schüler stellte zum ersten Mal seine Barnefelder Zwerghühner auf der Landesverbands-Jugendschau in den Hammer Zentralhallen aus. Fünf Hennen und drei Hähne, Farbe Weiß, beeindruckten die Fachjury.

Mit Großvater Hühnerstall gebaut

Hannes brennt für sein Hobby: Mit seinem Großvater Hubert Sudahl hat er einen prächtigen Stall auf dem elterlichen Anwesen am Löffkenfeld gezimmert. Den entscheidenden Schub erhielt er jedoch von seinem Onkel Frank Kulage, der zweiter Vorsitzender des Geflügelzuchtvereins Westerwiehe ist und Antwerpener Bartzwerge hält. Von ihm lernte er, wie man den Stall für das Federvieh sauber hält. Wie man die Hühner richtig füttert, brachte ihm wiederum Großmutter Maria Kulage bei.

2018 nahm Hannes dann erst einige schwarze, 2020 schließlich mehrere weiße Barnevelder in seine Obhut, die ihm der Onkel über einen Westerwieher Vereinskollegen vermittelte. Diese friedlichen Zwerge sind recht neugierig und kennen keine Hektik. Auch die Hähne sind dem Menschen gegenüber ausgesprochen freundlich, womit die Barnevelder nicht zuletzt als „Anfängerhühner“ geschätzt werden, weil sie sich selbst in kleinen Gärten sowie in Gehegen wohlfühlen. Außerdem legen sie fleißig Eier.

Auch Bruder Lasse hat eigene Hühner

Täglich nach der Schule sieht Hannes als erstes nach seinen Lieblingen. Die Eltern Hubertus und Martina Sudahl sind stolz auf die sinnvolle Freizeitbeschäftigung ihres ältesten Sprösslings. Bruder Lasse (11) ist inzwischen ebenfalls zum Hühnerfan geworden. Er hat an sechs grau gestreift-gesperberten Plymouth-Rock-Exemplaren – ebenfalls friedfertige Tiere – Gefallen gefunden.

Die Jugendschau mit insgesamt 311 Tieren, aus der Hannes Sudahl so erfolgreich hervorging, war eingebunden in die 135. Landesverbandsschau Westfalen-Lippe. 3800 Rassegeflügel waren dort zu bewundern. Mit dieser Meldezahl sei die Obergrenze erreicht gewesen, erklärt Landesverbandsvorsitzender Fritz-Dieter Hawes gegenüber dieser Zeitung. Unter den 500 Ausstellern befanden sich auch Aktive aller fünf Geflügelzuchtvereine der Stadt Rietberg, die in Hamm ihre schönsten Tiere präsentierten. Nach der Schau der Rietberger Rassegeflügelzüchter planen 2021 auf lokaler Ebene nach Auskunft der weiteren drei Vereine im Stadtgebiet nur noch die Westerwieher eine Ausstellung. Sie soll am 4. und 5. Dezember über die Bühne gehen.

Erfolgreiche Züchter aus dem Stadtgebiet Rietberg

Ergebnisse der 135. Landesverbandsschau Westfalen-Lippe: Rietberg: Sebastian Güth, Zwerg-Wyandotten, einmal „hervorragend“, Ehrenpreis (hv E), einmal Zusatzpreis (Z). Neuenkirchen: Alfons Breimhorst, Zwerg-Welsumer, einmal E, zweimal Z; Georg Settertobulte, Deutsche Zwerghühner, einmal „vorzüglich“ (v), Landesverbandsehrenpreis (LVE) hvE, einmal Z; Zwerg-Wyandotten, einmal hv, LVE, einmal Z; Zwerg-Brakel: einmal E, zweimal Z; Helmut Settertobulte, Zwergenten, einmal hv, Kreisverbandsehrenpreis (KVE), einmal E, einmal Z. Mastholte: Josef Schröder, Zwerg-New Hampshire, einmal hv, Ehrenband (EB), einmal E, einmal Z.

Jugendgruppe: Hannes Sudahl, Zwerg-Barnevelder, einmal hv, LVP, zweimal hvE, einmal E , zweimal Z; Zuchtgemeinschaft (ZG) Wallein und Walkenfort, Deutsche Zwerg-Reichshühner, einmal v, Bundesjugendmedaille (BJM), einmal KVEJ, einmal E; ZG Geschwister Walkenfort, Deutsche Reichshühner, zweimal hvE, zweimal Z; ZG Alois und Tobias Walkenfort, Deutsche Zwerg-Reichshühner, einmal v, Ehrenband des Bunds Deutscher Rassegeflügelzüchter (BDRG), einmal E, zweimal Z.

Bokel: Thomas Schütz, Zwerg-Wyandotten, einmal Landesverbandspreis (LVP), zweimal Z; Jugendgruppe: Tyler Schütz, Zwerg-Wyandotten, einmal KVEJ, zweimal Z.

Westerwiehe: Josef Rehage, Deutsche Modeneser (Tauben), einmal v, HB, einmal E, zweimal E; Willi Hartkamp, Zwerg-Wyanndotten, einmal hv, BDRG, einmal sehr gut (sg), Havens-Band (HB), einmal E, dreimal Z; Jugendgruppe: Jannes Klaas, Sundheimer, einmal hv, einmal Z, Niederrheiner, einmal E, zweimal Z; Zuchtgemeinschaft (ZG ) Klaas-Steinberg, Australorps, einmal KVEB, zweimal Z; Matthias Kühlmann, Altrheiner Elsterenten, einmal v, HB, einmal Z; Vinzent Steinberg, Zwerg-Bielefelder Kennhühner, einmal BJM, einmal E, zweimal Z.