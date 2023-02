Heimatverein Rietberg schützt seltenen Moorfrosch

Rietberg (gl) - Der Heimatverein Rietberg hat sich zum Ziel gesetzt, Natur und Tierwelt zu schützen. Ein Augenmerk legen die Mitglieder dabei auf die heimischen Moorfrösche, die in der Laichzeit die Straße „An den Teichwiesen“ überqueren, um zu ihren Laichgewässern zu gelangen. Eine große Gefahr stellen auf diesem Weg die Autos dar, von denen die Amphibien leicht überfahren werden können. Um das zu verhindern, haben sich Aktive des Vereins bereiterklärt, ab Dienstag, 14. Februar, abends und nachts die Verkehrsader zu sperren.

Rietberger Moorfrosch-Männchen verfärben sich nicht

„Im Frühjahr gerne mal in Blau“, so betitelt der Naturschutzbund Deutschland sein Porträt über den Moorfrosch. Weiter heißt es: „Die Männchen dieser Amphibienart fallen während der Laichzeit wegen ihrer starken Blaufärbung auf. Der Moorfrosch ist in seinem Bestand mittlerweile stark bedroht und streng geschützt. Das bedeutet, dass die Tiere weder gefangen, noch verletzt oder getötet werden dürfen.“ „In Rietberg haben wir diese seltene Froschart an den Teichwiesen. Und außerdem gibt es hier ganz besondere Exemplare dieser Gattung“, teilt der Heimatverein mit. So färbten sich die heimischen Moorfrosch-Männchen zur Laichzeit nicht ein – eine Anomalie, weshalb sie umso seltener seien.

Von der Kreisverwaltung Gütersloh haben die Heimatfreunde die Anfrage erhalten, ob Mitglieder zum Schutz der Amphibien die betreffende Straße sperren könnten. Ab heute geschieht das nun jeden Tag zwischen 19 Uhr abends und 7 Uhr morgens. Abgeriegelt wird für Autofahrer zwischen dem Sport- und dem Hundeplatz. Zu diesem Zweck werden dort befindliche Schranken geschlossen. „Wir denken, dass wir so den Artenschutz ein wenig unterstützen und den Rietberger Moorfrosch schützen können“, erklärt Vorsitzender Günter Höppner.