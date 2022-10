Herbstzauber verwandelt Altstadt von Rietberg

Rietberg (gl) - Der Herbst ist da – und die Rathausstraße putzt sich entsprechend heraus. Die Vorbereitungen auf den „Rietberger Herbstzauber“ laufen bereits auf Hochtouren. Nach den Ferien, also in der Woche ab dem 17. Oktober, wird es in der Einkaufsmeile nach und nach bunt. „Freuen können sich die Besucher schon einmal auf große Igel und Eichhörnchen, auf lustige Vogelscheuchen, überdimensionale Weintrauben, Nüsse und Äpfel, die die gesamte Rathausstraße zwischen Nord- und Südtor verzieren werden“, kündigt die Stadt an. Dazu gebe es einige Überraschungen, die manche Stellen zu wahren Hinguckern machen sollen. Die Aktion läuft bis Sonntag, 13. November.

Stadtmarketing-GmbH ruft Bastelwettbewerb aus

Zum Schmuck der City beitragen sollen auch Rietberger Kinder und alle, die gern kreativ werden. Die Stadtmarketing-GmbH ruft dafür einen Drachen-Bastelwettbewerb ins Leben. Unter allen Teilnehmern werden Sternschnuppen verlost. Die Einkaufsgutscheine gibt es neuerdings im Scheckkartenformat oder in digitaler Form (diese Zeitung berichtete). 50 Sternschnuppen im Wert von je fünf Euro stellt die Stadtmarketing-GmbH zur Verfügung. Der Wettbewerb läuft so: Die Teilnehmer geben ihre Kunstwerke ab sofort und bis Samstag, 15. Oktober, in der Touristikinformation an der Rathausstraße ab. Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und von 14 bis 17 Uhr sowie samstags von 10 bis 12 Uhr. Als Dankeschön gibt es dort eine süße Kleinigkeit.

Die Drachen sollten mit Namen versehen sein. Zusätzlich sollten alle Bastler ihren Namen, ihre Anschrift, Telefonnummer und nach Möglichkeit auch eine E-Mail-Adresse auf einen gesonderten Zettel schreiben, der dann – ebenfalls in der Touristikinformation – in eine Losbox wandert. Aus dieser werden am Ende 50 Teilnehmer gezogen, die sich dann jeweils über eine Sternschnuppe freuen können. Die gebastelten Drachen werden in der Woche ab dem 17. Oktober entlang der Rathausstraße in die Schaufenster gehängt und lassen dort auch bildlich den Herbst einziehen. Wer sein Kunstwerk wieder abholen möchte, kann sich ab Anfang November direkt in dem Geschäft melden, in dem das Schmuckstück aushängt.

Diese Häuser machen mit

Folgende Händler und Gastronomen sind beim „Rietberger Herbstzauber“ dabei: Max und Moritz Kindermoden, Magd & Fischer, Collins Jeans & Mode, Krane Sehen & Hören, Ehrlich Mode & Accessoires, Peppermint Shoes, Restaurant Mangal by Selim, Stadtkiosk Rietberg, Herrenmoden Göries, Koch Uhren und Schmuck, Handwerke Goldschmiede, Hörakustik Vollbach.