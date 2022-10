Hubertusmesse findet auf Gut Rietberg statt

Rietberg (gl) - Im Sommer hatte Carl-Philipp Tenge-Rietberg erstmals seit vielen Jahren wieder das Gut Rietberg für die Öffentlichkeit geöffnet. Jetzt soll es nach dem Weinmarkt im Mai ein zweites Event auf dem historischen Gelände geben: Gemeinsam mit dem Hegering, den Rietberger Jägern und der St.-Hubertus-Schützengilde lädt der 35-Jährige zur Hubertusmesse in die ehemalige Reithalle auf das Gut ein.

Kirchen waren sofort Feuer und Flamme

Sie findet am Sonntag, 6. November, ab 16 Uhr statt. Schon im Rahmen des Weinfests Ende Mai hatte Carl-Philipp Tenge-Rietberg durchblicken lassen, das Gelände punktuell für weitere Veranstaltungen öffnen zu wollen. „Der Zuspruch und das Interesse der Rietbergerinnen und Rietberger waren sensationell. Für viele war es die Rückkehr an den Ort, wo sie einen Teil ihrer Kindheit spielend verbracht haben“, sagte der Hausherr im Mai unter anderem mit Blick auf die Schlosswälle, die damals nicht nur als Rodelhang im Winter genutzt wurden. Jetzt soll es im Rahmen der Hubertusmesse eine weitere Öffnung für die Bevölkerung geben. Der alljährliche Gottesdienst ist fest verankert im Rietberger Jahreskalender. Normalerweise findet er in der Pfarrkirche statt. Doch sowohl die katholische als auch die evangelische Gemeinde waren sofort Feuer und Flamme, als Carl-Philipp Tenge-Rietberg sie in seine Pläne einweihte.

Und so wird es im November erstmals eine ökumenische Hubertusmesse geben – und dann auch gleich im speziellen Ambiente. Mit dabei sind dann auch der Hegering mit ihren Jagdhornbläsern und die Rietberger Jäger. Beide Ensembles waren mit der Idee auf den Hausherren zugekommen und werden nun für die musikalische Begleitung des Gottesdiensts verantwortlich zeichnen. Dass sich die ehemalige Reithalle auf dem Gelände für eben jenen Zweck anbietet, davon konnten sich die Zuschauer während des nachgeholten Neujahrskonzerts im Mai bereits überzeugen. Auch jetzt hofft Gastgeber Carl-Philipp Tenge-Rietberg auf ein tolles Klangerlebnis – und zahlreiche Gäste. „Wir haben Platz für 500 bis 600 Personen und sind uns sicher, dass auch so viele Menschen kommen werden“, sagt der 35-Jährige. Er freut sich, dass auch die St.-Hubertus-Schützengilde Rietberg mit an Bord ist.

Nach Messe gemütliches Beisammensein

Die Grünröcke nutzen die alljährliche Hubertusmesse stets dafür, ihrem Namenspatron zu gedenken. Eingeladen sind explizit auch die anderen sechs Schützenvereine im Stadtgebiet, wie Carl-Philipp Tenge-Rietberg betont. „Und selbstverständlich alle Rietbergerinnen und Rietberger.“ Nach der rund einstündigen Messe soll es für alle Teilnehmer ein gemütliches Beisammensein im Innenhof des Guts geben. Untermalt wird der Abschluss nach der Messe ebenfalls von den Rietberger Jägern und den Jagdhornbläsern. „Wir bieten zudem kleine Speisen sowie Getränke zu familienfreundlichen Preisen an“, betont Tenge-Rietberg. Der Erlös soll einem guten Zweck zufließen, versichert er.