Im Rietberger Gartenschaupark locken neue Figuren 

Rietberg (gl) - Die Rieti-Familie im Gartenschaupark wächst und wächst: Zu Rieti und Rita sowie den beiden Kindern Varel und Mastina, die sich am Eingang Mitte und am Spielplatz Schilfwald zu wahren Lieblingen und gefragten Fotomotiven entwickelt haben, gesellt sich weiterer Nachwuchs. Rieti-Kind Neuka begrüßt neuerdings die Besucher im Parkteil Neuenkirchen. Die von Künstlerin Karin Wolf und Neuenkirchener Kindern geschaffene Figur sitzt seit kurzer Zeit ganz in der Nähe des Eingangs Markenstraße und erfreut Groß und Klein direkt beim Eintritt in den Gartenschaupark. Entstanden ist Neuka im Rahmen einer Kinderbeteiligungsaktion des Familienzentrums der Stadt Rietberg.

Niedliche Käferdame Neuka

„Unter dem Stichwort ‚Aufholen nach Corona‘ gab es einige Programmpunkte, die mit Bundesmitteln gefördert wurden, unter anderem auch eine Aktion, mit der Kinder zur Stadtverschönerung beitragen“, wird Martin Hillemeyer als Leiter des Familienzentrums in einer Mitteilung aus dem Rathaus zitiert. Und so machten sich Karin Wolf und die Wapeldorf-Schwestern Linet, acht Jahre, sowie Lea, zehn Jahre, ans Werk, um Neuka zu erschaffen – klar, dass die niedliche Käfer-Dame auch im wahren Wortsinn ein Herz für Neuenkirchen hat, wie auf ihrer Kleidung unschwer zu erkennen ist.

Erbaut wurde Neuka, wie ihre „Geschwister“ Varel und Mastina auch, aus witterungsbeständigem Material. Ein gutes halbes Jahr waren Karin Wolf und die beiden Mädchen beschäftigt, dann war die Figur fertig. Außer der Rieti-Tochter konnten Gartenschaupark-Geschäftsführer Johannes Wiethoff und sein Team jüngst übrigens noch eine weitere „tierische“ Verstärkung im Park begrüßen: Fisch Heinz. Er stammt ebenfalls aus der Kunstwerkstatt Karin Wolf, hat seinen Platz am Ufer des Obersees gefunden und bietet kleinen Parkbesuchern nun die Möglichkeit, auf seinen Rücken zu klettern oder durch seinen Bauch zu kriechen. An der Gestaltung des vielfarbigen Fischs, finanziert durch ein Stipendium des Landes NRW, haben neben der Künstlerin zwölf Kinder mitgewirkt. Karin Wolf: „Die Schuppen des Fischs bestehen aus einzelnen Mosaiken, und jedes Kind hat eine eigene Schuppe designt.“