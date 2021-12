Impfaktion am verkaufsoffenen Sonntag in Rietberg

Bummeln gehen und sich impfen lassen, das geht am verkaufsoffenen Sonntag in Rietberg.

Rietberg (gl) - Der Kreis Gütersloh bietet eine weitere Impfaktion im historischen Rietberger Stadtkern an. Jeder, der sich den schützenden Piks gegen das Coronavirus holen möchte, sollte sich Sonntag, 12. Dezember, vormerken.

Ohne vorherige Terminabsprache

Eine vorherige Terminabsprache ist nicht notwendig. Am 12. Dezember öffnen die Geschäfte an der Rathausstraße nachmittags ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag, auch der Rietberger Adventsmarkt ist an diesem Tag noch in vollem Gange. Parallel dazu läuft in der Zeit von 11 bis 15 Uhr die Impfaktion des Kreises. Im Verwaltungsgebäude Rathausstraße 36 werden die Vaccine von Biontech/Pfizer, Moderna und Johnson & Johnson verimpft.

Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen sind möglich, wobei letztere bei Über-30-Jährigen vorwiegend mit dem Impfstoff von Moderna vorgenommen werden. Zwischen der Zweit- und der Auffrischungsimpfung, der sogenannten Booster-Impfung, müssen mindestens fünf Monate liegen. Der Impfstoff von Johnson & Johnson wird nicht an Frauen unter 40 Jahren verimpft.

Erst ab 16 Jahren

Geimpft werden können während der Sonderaktion in Rietberg Interessenten ab 16 Jahren. Kinderimpfungen werden nicht durchgeführt. Wer sich den Piks abholen möchte, sollte seinen Personalausweis und im Idealfall auch die elektronische Gesundheitskarte sowie den Impfpass mitbringen.