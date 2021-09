Impfbus am Montag bei Frostkrone in Rietberg

Rietberg (gl) - Der Impfbus des Kreises Gütersloh macht am Montag, 27. September, von 11 bis 17 Uhr Station auf dem Parkplatz der Firma Frostkrone an der Konrad-Adenauer-Straße in Rietberg. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Zum Einsatz kommen die Vakzine von Biontech/Pfizer, Moderna sowie Johnson & Johnson. Ein Ausweis sowie – wenn möglich – die elektronische Gesundheitskarte und der Impfpass sind mitzubringen. Alle weiteren Stationen des Impfbusses finden Interessenten online unter www.kreis-guetersloh.de/impfzentrum.