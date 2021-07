Impfbus am Sonntag in Rietberg

Rietberg (gl)

Der Impfbus des Kreises Gütersloh macht am Sonntag, 1. August, in Rietberg Station. Wer noch nicht gegen das Coronavirus geimpft ist und sich den Pieks abholen möchte, hat dazu in der Zeit von 11 bis 18 Uhr an der Volksbank-Arena im Gartenschaupark-Teil Nord die Möglichkeit.