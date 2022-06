In Druffel gelingt großartiger Start in die Festsaison

Rietberg-Druffel (ei) - Die Schützen der St.-Johannes-Bruderschaft Druffel haben am Pfingstwochenende einen großartigen Start in die grüne Saison hingelegt – was nicht zuletzt an den Machern hinter der Veranstaltung lag. Brudermeister Klaus Schnieder kam hier seinem Amt im besten Sinn vorbildlich nach, vereint er doch die unterschiedlichen Interessen scheinbar spielerisch und zeichnet dafür verantwortlich, dass nicht nur alle Schützen an einem Strang, sondern auch in dieselbe Richtung ziehen.

Spannender Wettkampf

Dass es vor allem für die Jüngeren eine erstrebenswerte Ehre ist, den Verein als König zu repräsentieren, zeigte sich beim großen Vogelschießen am Montag: Wortreich, aber ohne große Schwierigkeiten, „quasselte“ Schnieder dem neuen König André Broeker förmlich die blaublütige Laufbahn auf. Dabei war Bernhard Beermann aus Druffels „Wildem Westen“ lange heißester Anwärter auf die Thronwürde gewesen. Der Linteler, der vom Brudermeister auch fantasievoll angefeuert worden war, wollte sich mit seinem Einsatz unter der Vogelstange vielleicht für die zahlreichen Auszeichnungen seiner Kompaniekollegen bedanken, zog sich dann aber kurz nach dem Ende der 15-minütigen Schießpause plötzlich zurück. Mit André Broeker und Lukas Kathöfer hielten indessen zwei junge Kandidaten das Schrotgewehr auf Temperatur.

So verwunderte es nicht, dass die scheidenden Majestäten Uwe und Johanna Stenger nach ihrer dreijährigen Regentschaft nicht heimlich, still und leise abtraten. Schließlich halten beste Freundinnen zusammen, und so gehören die Stengers auch dem neuen Throngefolge an. „Das Schönste am Schützenfest ist der Dienstag“, meinte am Montagabend zum finalen Aufmarsch des neuen Throns ein erfahrener Schütze und Regent. Wenn die Regularien erledigt seien und ein neuer Thron installiert sei, lasse sich in gemütlicher Runde noch einmal entspannt genießen. Einmal mehr eine enorme Anziehungskraft weit über die Ortsgrenzen hinaus entwickelten die abendlichen Partys im Festzelt.

Glanzvoller Thron

André I. Broeker und Johanna II. Wiesbrock beriefen als Zeremonienmeisterpaar Timo Settertobulte und Roxane Darming. Zu ihrem Gefolge gehören Dominik Hollenbeck und Laura Schröder, Uwe und Johanna Stenger, Tobias Kückmann und Sophia Johannwille, Marvin Verfürth und Johanna Dreisewerd, Roman Junkerkalefeld und Mylene Kober, Bernd und Stephanie Steinlage, Tim Kathöfer und Luisa Könighaus, André Potthoff und Vanessa Osmers, Stefan Lüning und Dana Schröder, Dennis Zieroth und Michelle Rausch, Lukas Kathöfer und Lena Blome sowie das Jungschützenpaar Lukas Hansjürgen und Laura Hasse.