In Mastholte Stoppschild missachtet und Unfall gebaut

Weil er ein Stoppschild missachtet hat, ist der Fahrer dieses Citröen am Freitag in Mastholte mit einem VW-Bulli kollidiert.

Rietberg-Mastholte (ei) - Ein 61-Jähriger hat am Freitagmittag mit seinem Citröen in Mastholte ein Stoppschild missachtet und so einen Unfall provoziert. Wie die Polizei mitteilt, befuhr der Lippstädter die Brandstraße und wollte die Westenholzer Straße geradeaus überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem vorfahrtberechtigten VW-Bulli, dessen Fahrer (59) in Richtung Westenholz unterwegs war. Der Bulli prallte in den rechten Kotflügel des Citröen. Beide Fahrzeuge drehten sich um die eigene Achse und kamen quer zur Fahrbahn neben der Straße zum Stehen.

Vier Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug eilten zu der Unfallstelle, ferner wurde der Löschzug Mastholte alarmiert. Der stellvertretende Stadtbrandinspektor Christian Niermann, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, konnte den Disponenten in der Kreisleitstelle schnell eine fundierte Rückmeldung zur Lage geben. Die beiden Verletzten wurden noch vor Ort behandelt und später in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehrleute streuten ausgelaufene Betriebsstoffe ab und säuberten die Straße. Polizeibeamte sperrten den Kreuzungsbereich. Beide Autos mussten abgeschleppt werden, der Sachschaden wird von der Polizei auf rund 24 000 Euro geschätzt.