In Rietberg gibt es volle Portion an gesunden Nüssen

Nüsse sind gesunde Alleskönner und lassen sich vielfältig einsetzen. Auf einem Hof in Rietberg gibt es sie in allen Formen und Farben.

Walnüsse, Erdnüsse, Haselnüsse: Sie stecken voller Nährstoffe und haben positive Effekte auf die Herzgesundheit und die Blutgefäße. Schon der Verzehr kleiner Portionen Nüsse in der Woche kann einen gesunden Lebensstil unterstützen.

Rietberg (gl) - „Jeder, der einen Walnussbaum im Garten hat, kann sich glücklich schätzen“, sagt Stefanie Waldikowski, Mitarbeiterin auf dem Biohof Mertens Wiesbrock in Rietberg-Varensell. Dort weiß man den nährstoffreichen Alleskönner zu schätzen: Walnüsse, Haselnüsse und Erdnüsse aus biologischem Anbau sind fester Bestandteil im Sortiment. „Nüsse sind kleine Wunderwaffen für die Gesundheit und sollten auf keinem Speiseplan fehlen“, erklärt Waldikowski. „Sie beinhalten gesunde Fette, die vom Körper optimal verstoffwechselt werden.“

Gut für den Körper

Der Vorteil sei die Fettsäuren-Zusammensetzung: Bei der Walnuss und der Hanfnuss sei das Omega-6- zu Omega-3-Verhältnis nahezu ideal. Die Fettsäuren wirkten zudem entzündungshemmend, cholesterinsenkend und stimmungsaufhellend.

Jede Nuss überzeuge außerdem durch eine eigene Kombination aus Vitaminen und Nährstoffen. Vitamin E neutralisiere schädliche Radikale und verhindere, dass gesunde Zellen angegriffen werden. Auch als Quelle für Magnesium, Eisen und Folsäure eignen sich Nüsse hervorragend.

Wichtig in der veganen Küche

Insbesondere in der veganen Küche sind Nüsse ein wichtiger Bestandteil: Sie liefern hochwertiges Protein, das in einer pflanzenbasierten Ernährung oft zu Kurz kommt. „Möchte man von den gesunden Inhaltsstoffen profitieren, sollte die Nuss in der Schale gekauft werden. Zuhause kann man sie anschließend weiter verarbeiten“, erklärt Waldikowski. „Bei allen Nüssen gilt: je unverarbeiteter, desto besser.“

Würden die Nüsse gemahlen, sollten sie unmittelbar danach verzehrt werden. Wärme, Licht und Feuchtigkeit führten zur Oxidation der wertvollen Nussfette und ließen die zerkleinerten Nüsse ranzig werden. Ob als Mus, im Müsli oder als Mehlersatz in Kuchen und Brot – bei der Verwendung von Nüssen sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Um von den positiven Eigenschaften der Nüsse zu profitieren, sollten ungesüßte und ungesalzene Nüsse verwendet werden. Salz erhöht den Blutdruck und gesüßte Nüsse enthielten mehr Kalorien.

„Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass es sich um heimische Nüsse handelt“, sagt Waldikowski. Importierte Sorten könnten gebleicht oder begast sein. Beim Biohof Mertens Wiesbrock wird Regionalität groß geschrieben. „Wir können nun endlich Bio-Walnüsse aus Stromberg von den Streuobstwiesenfreunden beziehen.“

Nicht alle Nüsse sind auch welche

Nicht alles, was in der deutschen Sprache auf „-nuss“ endet, ist auch eine Nuss: Laut botanischer Definition ist eine Nuss nur eine „echte“ Nuss, wenn alle drei Schichten der Fruchtwand miteinander verholzt sind und nur einen einzigen Samenkern umschließen.

Haselnüsse, Walnüsse oder Macadamianüsse heißen zu Recht so. Botanisch betrachtet sind sie Nussfrüchte. Sie unterscheiden sich in ihren Inhaltsstoffen deutlich von anderen Obstsorten. Sie enthalten weniger Wasser, haben dafür aber reichlich Fett, Eiweiß, komplexe Kohlenhydrate und Ballaststoffe – Nahrung mit einer hohen Nährstoffdichte.

Verholztes Fruchtfleisch

Die Erdnuss ist wissenschaftlich gesehen eine Hülsenfrucht und daher mit Erbsen und Bohnen verwandt. Pistazien und Pekannüsse sind Steinfrüchte und in einer Gruppe mit Pfirsichen, Pflaumen oder Oliven. Kennzeichen ist, dass nur die innere Fruchtwand verholzt ist.

Die Paranuss, die einen besonders hohen Selenanteil aufweist, gehört weder zu den Nuss-, noch zu den Steinfrüchten, sondern ist eine Kapselfrucht. Auch hier ist das Fruchtfleisch verholzt, darin befindet sich der essbare Samen. Die Hanfsamen hingegen gehören zu der Familie der Nüsse. Und auch bei der Ross-Kastanie und Eicheln handelt es sich um Nüsse