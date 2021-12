In Touristikinformation Rietberg greift ab sofort 2G

Rietberg (gl) - Analog zu den Regeln im Einzelhandel gilt für einen Besuch in der Touristikinformation an der Rathausstraße ab sofort ebenfalls die 2G-Regel. In den übrigen Bereichen der Stadtverwaltung bleibt es weiterhin bei den drei Gs. Die Touristikinformation bietet aktuell unter anderem Buchungen für die Lukullischen Touren an. Außerdem sind Dauerkarten für den Gartenschaupark noch bis zum Jahresende zu vergünstigten Konditionen – also für 25 Euro pro Erwachsenem statt regulär 35 Euro – erhältlich. Darüber hinaus entfällt die Gebühr für die neu eingeführte Plastikkarte, und es gibt einen Sternschnuppen-Gutschein im Wert von fünf Euro als Geschenk dazu.

Wer die Karte online ordert

und dies bis zum 15. Dezember tut, könne sicher sein, die Jahrestickets noch vor Weihnachten zu erhalten, teilt die Stadt mit. Dauerkarten gibt es außerdem an den Parkeingängen Mitte und Stennerlandstraße.