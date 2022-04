Infobroschüre zum Rietberger Gartenschauprogramm

Rietberg (gl) - Zwei Jahre lang haben sämtliche Veranstaltungen im Gartenschaupark Rietberg – wenn überhaupt – aus Pandemiegründen gewissermaßen nur mit angezogener Handbremse stattfinden können. In dieser Sommersaison jedoch, die soeben begonnen hat, dürfen sich Freunde des Parks wieder auf ein umfangreiches Programm für alle Altersklassen freuen. Die genauen Pläne verrät ein Flyer, der soeben erschienen ist. Familienfeste, Konzerte und Events von Ostern bis in den Oktober hinein: An nahezu jedem Wochenende ist im Gartenschaupark etwas los, informiert die Park-GmbH in einer Pressemitteilung und kündigt an: „Jede Menge Spaß und Trubel sind garantiert.“

Weltkindertag und Drachenfest

Das Angebot reicht von „Rietis Käfer- & Co.-Treffen“ am 8. Mai über den Weltspieltag (22. Mai) bis hin zum Kinder-Mitmach-Konzert mit dem Kinderliedermacher „Herrn H“ in der Volksbank-Arena am 2. Juli sowie dem Auftritt der „Bläck Fööss“ am selben Abend. Nicht zu vergessen sind „Friedas Tanztee“, das Open-Air-Mondscheinkino, das Mittelalterspektakel mit Ritterturnier (15. bis 17. Juli), das Familienfest des Fördervereins (24. Juli) und vieles mehr. Dabei stehen viele Veranstaltungen im Terminkalender, die bereits bekannt sind, wie etwa das Drachenfest im Oktober. Das Team um Park-Geschäftsführer Johannes Wiethoff hat zudem einige neue Ideen in die Tat umgesetzt. Erstmals soll zum Beispiel der Weltkindertag im Gartenschaupark gefeiert werden.

Am Sonntag, 25. September, gibt es dazu nicht nur ein Konzert mit Kinderliedersängerin Isa Glücklich, sondern auch einen Kindertrödelmarkt im Parkteil Nord. Dort können Mädchen und Jungen anbieten, was die Regale im Spielzimmer hergeben: Spielzeug, Bücher, Roller und Co., auch Kinderkleidung darf mitgebracht werden. Getrödelt wird ausschließlich auf Decken – Tische, Kleiderständer und ähnliches sind nicht erlaubt.

Kinder dürfen trödeln

Alles läuft ohne Anmeldung und auch ohne Standgebühr: Die Kinder kommen mit ihrer Trödelware, die Decke wird am Wegesrand ausgebreitet, die Trödelware ausgepackt – fertig. Alle Veranstaltungen und auch Infos zum Hüpfburgenspaß, der erneut zweimal im Gartenschaupark zu Gast sein wird, zum Kino in der Cultura, zu den Sportangeboten im Park, zu Grillplätzen, Camping Pods und zum Grünen Klassenzimmer finden sich in dem neuen, 38 Seiten starken Flyer. Dieser liegt zur kostenlosen Mitnahme an den Park-Eingängen, in der Cultura, der Touristikinformation sowie in vielen Geschäften und öffentlichen Gebäuden aus. Alle Informationen zu den Veranstaltungen und den Flyer zum Download gibt es auch online.