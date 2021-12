Janosch-Schau holt nicht nur Tigerente nach Rietberg

Rietberg (gl) - Panama und eine gestreifte Tigerente – da weiß (fast) jeder, um was es geht: Janosch. Werke des Künstlers und Schriftstellers sind von Donnerstag, 16. Dezember, bis Sonntag, 27. Februar, im Kunsthaus Rietberg – Museum Wilfried Koch zu sehen. Unter anderem gibt es ein Wiedersehen mit Figuren aus „Oh, wie schön ist Panama“, „Post für den Tiger“ und „Ich mach dich gesund, sagt der Bär“.

Erlös aus Einnahmen für Betroffene der Flutkatastrophe

Farbradierungen, Lithografien und Aquarelle im Erdgeschoss des Hauses zeigen Szenen aus den Kinderbüchern sowie weitere Motive. Auf der Galerie erschließt sich dann eine andere Seite des Künstlers, die Erwachsenen vorbehalten ist. Dazu zählen Bilder aus seinem Leben, Erotisches und Utopisches. „Das ist von Janosch?“, diese Frage werde dort sicher häufig gestellt werden, heißt es in der Ankündigung aus dem Rathaus. So handele es sich etwa bei „Die Kunst der bäuerlichen Liebe – Der bulganische Weichselreiter“ fast schon um eine pornografische Darstellung. Surreale Erotik, wie „Der Frau Kraus ihre Maus ist im Moment nicht zuhaus“, finde sich neben dem „Eldenen und gottverfluchten Erbsünder“, der sein Kreuz mit der Kirche zu tragen hat.

Wer sich die Janosch-Ausstellung nicht entgehen lassen möchte, kann das Museum zu folgenden Zeiten besuchen: dienstags bis sonntags jeweils von 14.30 bis 18 Uhr. Der Eintritt beträgt drei Euro (ermäßigt 1,50 Euro). Es gelten die Maskenpflicht und die 2G-Regel. Fans des Künstlers können vor Ort den Janosch-Kalender 2022 oder eine Tigerente in verschiedenen Größen erwerben. Außerdem im Angebot: der Katalog „Leben und Werk“.

Die Stiftung der Sparkasse Rietberg und die Stadt Rietberg möchten unter der Schirmherrschaft der Bundesministerin für Schule und Bildung, Yvonne Gebauer, mit dieser Ausstellung von der Flutkatastrophe betroffene Menschen unterstützen. Die Einnahmen aus den Eintrittsgeldern werden daher den vom Hochwasser extrem in Mitleidenschaft gezogenen Grundschulen in Stolberg (Rheinland) zugutekommen, teilt die Kommune mit. Mit dem gespendeten Geld könnten nicht nur Aufbauarbeiten geleistet, sondern auch Familien und insbesondere den Kindern, die keine Unterrichtsmaterialien mehr besitzen, geholfen werden.

Künstler wurde im März 90 Jahre alt

Am 11. März hat Janosch, der eigentlich Horst Eckert heißt, seinen 90. Geburtstag gefeiert. Er wurde im damaligen Hindenburg in Oberschlesien, dem heutigen Zabrze, geboren. Seine Eltern flüchteten nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit ihm nach Westdeutschland. 1953 zog es Horst Eckert nach München und er studierte an der Akademie der Bildenden Künste unter anderem bei Ernst Geitlinger. Nach einigen Probesemestern musste er jedoch das Studium wegen „mangelnder Begabung“ abbrechen. Danach arbeitete er als freischaffender Künstler.

1956 begann seine schriftstellerische Tätigkeit im Feuilleton. Ein Freund riet ihm, aus seinen Zeichnungen ein Kinderbuch zu erstellen, und sein Verleger Georg Lentz empfahl ihm, sich Janosch zu nennen. 1960 erschien Janoschs erstes Kinderbuch „Die Geschichte von Valek dem Pferd“, 1970 sein erster Roman „Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm“. Unter seinem Künstlernamen hat Horst Eckert überdies zahlreiche Theaterstücke für Erwachsene verfasst, in denen er sich mit ernsthaften Themen wie Religion, der Frage nach dem Sinn des Lebens und wahrer Lebenskunst beschäftigt.