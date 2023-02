Jetzt anmelden zum Biblio-Thekenquiz in Rietberg

Jennifer Bader vom Leitungsteam der Stadtbibliothek Rietberg (l.) und Annette Röwekamp haben sich bereits präpariert für das Biblio-Thekenquiz am 17. März in Rietberg.

Rietberg (gl) - Mit einem Biblio-Thekenquiz beteiligt sich die Stadt Rietberg an der Nacht der Bibliotheken am Freitag, 17. März. Das Format der hiesigen Medienausleihe sei landesweit einzigartig, heißt es in der Ankündigung aus dem Rathaus. Dort hofft man auf einen neuerlichen Erfolg, schließlich sei die vorherige Auflage „in null Komma nichts“ ausgebucht gewesen.

Drei Runden werden gespielt

Schon 2017 hatte die Einrichtung an der Emsstraße ein Biblio-Thekenquiz ausgerichtet. Damals hatte Philipp Fleiter, inzwischen ein bekannter True-Crime-Podcaster, den Abend moderiert. Familie Röwekamp heimste den Sieg ein. Seitdem hat Annette Röwekamp das Rätselfieber gepackt – sie moderiert inzwischen in Rietberg eigene Kneipenquiz-Veranstaltungen. Auch in der Nacht der Bibliotheken wird sie in dieser Funktion unterwegs sein. „Allein aus ihrem Bekanntenkreis ist daher mit vielen Ratefüchsen und einem großen Zulauf zu rechnen“, teilt die Stadt mit. Wer ebenfalls mitmachen möchte, sollte also schnell sein. Anmeldungen sind ab sofort direkt in der Stadtbibliothek oder unter 05244/986375 möglich.

Teilnehmen kann man allein oder im Team mit bis zu sechs Kollegen, Freunden oder der Familie. Eine Altersbeschränkung gibt es nicht. Zu gewinnen gibt es attraktive Preise. Eine Getränketheke rundet das Angebot am 17. März ab. Die Anmeldegebühr beträgt drei Euro pro Person und beinhaltet einen Snack. In drei Runden werden zwischen Büchern und Hörspielen knifflige Fragen zu Literatur, Filmen, Allgemein- sowie kuriosem Wissen gestellt. Los geht es um 19.30 Uhr.

Motto lautet „Grenzenlos!“

Alle zwei Jahre seit 2005 bieten die Bibliotheken aller Sparten in Nordrhein-Westfalen ihren Besucherinnen und Besuchern etwas ganz Besonderes: Sie öffnen ihre Türen bis tief in die Nacht und laden unter einem bestimmten Motto zu einem spannenden, poetischen, sinnlichen oder auch amüsanten Programm ein. „Zehntausende haben bei der Nacht der Bibliotheken ihren Spaß: Kinder, Jugendliche, Singles, Rentner und ganze Familien“, teilt die Emskommune mit. Veranstalter ist der Verband der Bibliotheken des Landes NRW. „Grenzenlos!“ lautet diesmal das Motto, was ganz wörtlich zu nehmen ist, denn das Veranstaltungsformat wird 2023 über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen ausstrahlen. So werden neben Schleswig-Holstein, das seit 2019 mit rund 50 Einrichtungen dabei ist, erstmalig mehr als 100 Bibliotheken aus Baden-Württemberg und dem Saarland, sowie die deutschsprachigen Bibliotheken in Dänemark, Flandern und Südtirol teilnehmen.