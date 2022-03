Jugendliche aus Rietberg stehen für Frieden ein

Jugendliche aus der 5a des Gymnasiums Nepomucenum Rietberg halten Plakate mit den Worten „Peace – Friede – No War“ und „Wir wollen Frieden auf der Welt“ in den Händen. Ihre Demonstration war Teil einer Friedensstunde auf dem Schützenplatz an den Teichwiesen. Dazu hatte sich die gesamte Schulgemeinschaft versammelt.

Rietberg (gl) - Mit einer Friedensstunde auf dem Schützenplatz An den Teichwiesen haben Schüler und Lehrer des Gymnasiums Nepomucenum Rietberg (GNR) ein Zeichen für den Frieden und für die Solidarität mit allen Kriegsleidenden gesetzt. Initiiert wurde die Aktion von der Schülervertretung (SV) im Sinne der „Schule mit Courage“.

„Frieden gestalten, Friedensstifter sein“

In der inhaltlichen Vorbereitung wurde die Gruppe von den Fachschaften Religion und Philosophie unterstützt. Alle Angehörigen der Schulgemeinde versammelten sich symbolisch in einem großen Kreis. „In Frieden aufwachsen zu dürfen, Rechte genießen zu können – Dinge, die für uns normal erscheinen, sind an vielen Stellen der Erde nicht (mehr) normal, das wird in diesen Tagen deutlich. Umso wichtiger ist es, für diese Dinge, die uns so wichtig sind, einzustehen und uns stark zu machen“, sagte Schulleiter Matthias Stolper. Er stellte eine Verbindung zum Alltag der Jugendlichen her, als er meinte, groß zu denken, etwa durch die jetzigen Friedensbotschaften, und gleichzeitig „klein“ zu handeln dort, wo man es steuern kann, sei von zentraler Bedeutung.

„Frieden gestalten, Friedensstifter sein, das ist unser Anlass heute, in einer vermutlich so noch nie da gewesenen großen Runde aller Mitglieder der Schulgemeinde“, benannte anschließend Tobias Forthaus, SV- Lehrer und Mitglied der Fachschaft Religion, das Ziel der Aktion. Nach einer Schweigeminute wurden einige Schülerbeiträge vorgestellt. Aus der SV formulierten Marie Dreisewerd, Marleen Büser (Stufe EF) und Batuhan Sezginer (Klasse 9) treffende und zugleich nachdenklich stimmende Worte in ihrer Ansprache unter der Überschrift „Gewalt ist keine Lösung“. „Wir Jugendlichen müssen schockiert wahrnehmen, dass eben solch ein Krieg abrupt Teil unseres Lebens geworden ist und Gewalt in erschreckender und irrtümlicher Weise doch wieder als Lösung gesehen wird“, stellten sie fest. Die Klasse 5b beeindruckte mit dem Lied „Wir ziehen in den Frieden“ von Udo Lindenberg, und es wurden bewegende Worte von einzelnen Fünftklässlern in das Mikrofon gesprochen.

Tauben schicken Friedenshoffnungen gen Himmel

„Der Frieden hängt auch von uns ab. Die Schlüssel zum Frieden sind in unserer Reichweite. Es liegt an uns, sie zu benutzen und alle Türen zu öffnen“, lautete ihr Appell. Die neunten Klassen präsentierten ihre im Unterricht gestalteten Plakate sowie ihre Gedanken für den Frieden. Zum Abschluss entsendete die GNR-Gemeinschaft Brieftauben. Die Friedenshoffnungen sollten auf diese Weise gen Himmel geschickt werden. Organisiert von Schülerin Leni Kraienhorst wurden dann die „Meistertauben“ als Botschafter fliegen gelassen. In naher Zukunft sollen vonseiten der SV zusammen mit Partnern in Rietberg weitere Aktionen geplant und durchgeführt werden.