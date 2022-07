Jungen werfen in Neuenkirchen Steine auf Autos

Zwei Jugendliche haben am frühen Donnerstagmorgen, 1 Uhr, in Neuenkirchen geparkte Autos an mehreren Straßen beschädigt. Polizeibeamte wurden durch Zeugen auf die 14- und 16-jährigen Jungen aus Rietberg und Verl aufmerksam gemacht.

Rietberg-Neuenkirchen (gl) - Wie die Polizei erst am Dienstagmorgen bekanntgab, habe zwei Jugendliche am frühen Donnerstagmorgen, 1 Uhr, in Neuenkirchen geparkte Autos an mehreren Straßen beschädigt. Polizeibeamte wurden durch Zeugen auf die 14- und 16-jährigen Jungen aus Rietberg und Verl aufmerksam gemacht. Den Erkenntnissen nach waren sie auf einem Motorroller durch die Druffeler Straße, Platzstraße, Varenseller Straße und Lange Straße gefahren und hatten dabei Steine auf die dort abgestellten Wagen geworfen.

In einem Hof an der Langen Straße wurden sie durch die Zeugen angesprochen. Dabei soll es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Beamte leiteten gegen die Jungen ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein. Die Polizei sucht nun weitere Zeugen und fragt: „Wer kann weitere Angaben zu dem Vorfall machen? Gibt es Fahrzeughalter, die eine Beschädigung ihres Fahrzeugs festgestellt, aber noch nicht gemeldet haben?“ Hinweise nimmt die Dienststelle in Gütersloh unter 05241/8690 entgegen.