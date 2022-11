Kaffeeklatsch in Rietberger Schaubrauerei ausgeweitet

Rietberg (gl) - Gut angenommen wird das seit dem Sommer laufende Angebot „Aber bitte mit Sahne! – Kaffeeklatsch im Emsbräustübchen“ in der Schaubrauerei des Gartenschauparks. Schon zahlreiche Gruppen haben dort vergnügliche und köstliche Nachmittage bei Kaffee, Kuchen und einem Gläschen Bier oder Sekt verbracht. Das Angebot soll nun erweitert werden.

Zwei öffentliche Kaffeekränzchen zur Adventszeit

Bislang konnten die geselligen Treffen nur von kompletten Gruppen bis zu 25 Personen gebucht werden. Dies soll sich nun ändern. Auch kleinere Trüppchen oder Einzelpersonen können sich Kaffee und Kuchen bei bester Unterhaltung in der Schaubrauerei direkt am Parkeingang Mitte schmecken lassen. „In der Adventszeit sind zwei öffentliche Kaffeekränzchen geplant“, erklärt Lisa Jephcote, Teamleiterin der Touristikinformation, bei der alle organisatorischen Fäden zusammenlaufen. Am Mittwoch, 30. November, ist ein vergnüglicher Kaffeenachmittag mit Weihnachtsliedersingen geplant, eine Woche später, am 7. Dezember, schaut der Nikolaus im Emsbräustübchen vorbei. Der Kaffeeklatsch dauert jeweils von 15 bis 17 Uhr.

Die Torten, die von Silke Berenbrink und ihrem Team aus „Silkes Zuckerwerkstatt“ aus Varensell serviert werden, passen zur Jahreszeit, werden also einen (vor-)weihnachtlichen Geschmack haben. Im neuen Jahr geht es am 8. Februar mit einem Karnevalskaffeeklatsch weiter. Ab März soll einmal im Monat ein öffentliches Kaffeekränzchen angeboten werden, das ebenfalls von Einzelpersonen oder Kleingruppen gebucht werden kann. Immer am ersten Mittwoch im Monat gibt es eine Kaffeestunde zu verschiedenen Themen, zum Beispiel ein Angebot „Sekt und Selters“ oder einen „Kaffeeklatsch quer durch Europas Metropolen“. „Wenn die österreichische Hauptstadt Wien im Mittelpunkt steht, würde Sachertorte passen. Zum Thema London schwebt uns eine Tea-Time vor. Mit Blick auf Paris kann man sich französische Macarons vorstellen“, erklärt Lisa Jephcote.

Gästeführerinnen betreuen die Nachmittage

Das Konzept wurde gemeinsam mit den Gästeführerinnen, die die Nachmittage auch betreuen und für die passende Unterhaltung sorgen, entwickelt. Selbstverständlich ist auch das bisherige Angebot, der Kaffeeklatsch für Gruppen von bis zu 25 Personen, weiterhin buchbar. Der Preis liegt beim Gruppenangebot und auch bei den neuen öffentlichen Kaffeekränzchen jeweils bei 14,90 Euro pro Teilnehmer. Darin enthalten sind Kaffee, ein Stück Torte, ein Glas Bier, der Parkeintritt und die unterhaltsame Gestaltung des Nachmittags. Weitere Leistungen wie Parkführungen können gegen Aufpreis hinzugebucht werden. Buchungen sind in der Touristikinformation an der Rathausstraße möglich, 05244/986100, E-Mail [email protected]