Kalender der Bürgerstiftung Rietberg in höherer Auflage

Rietberg (gl) - Wenn mitten im Sommer Spekulatius und frische Dominosteine auf den Tischen bereitliegen, dann bringt sich die Bürgerstiftung Rietberg bereits in Weihnachtsstimmung. Der neue Adventskalender, der ab Ende Oktober verkauft werden soll, bedarf allerhand Vorbereitung. Jetzt wurde das Titelbild ausgewählt. Siegerin des Malwettbewerbs ist Mathilda Aufderheide.

Jedes Jahr ziert ein neues, von Kinderhand gemaltes Bild den Adventskalender der Bürgerstiftung. Die hatte auch in diesem Jahr wieder zu einem Malwettbewerb aufgerufen. „Was stelle ich mir unter Weihnachten vor?“ lautete das Motto. Rund 70 Beiträge, viele davon aus der Emsschule Rietberg, wurden bei der Stiftung eingereicht. Gekürt wurden daher drei Siegerbilder: eine Art Wimmelbild, welches Mathilda Aufderheide gemalt hat, ist das Siegermotiv. Die Zwölfjährige hatte mit einem Beitrag im Vorjahr bereits den zweiten Platz belegt. Nun vereint sie in ihrem neuen Werk allerhand Figuren, Sprechblasen und weihnachtliche Motive, was die Jury letztlich überzeugt habe, wie es in der Mitteilung heißt. Den zweiten Platz belegt Hanna Johannhörster aus der Klasse 7b und einen dritten Preis gewann Mathilde Schierz aus Klasse 4a.

Der Kalender soll erstmals am Kürbissonntag, 30. Oktober, verkauft werden. Aufgrund der großen Nachfrage der vergangenen Jahre wir er diesmal in einer Auflage von 8000 Stück gedruckt. Bisher kamen stets lediglich 6000 Stück in den Verkauf. Mehrere hundert Gewinne im Gesamtwert von vielen tausend Euro werden sich wieder in dem Tageszähler verbergen. Der Erlös kommt Vereinen und Einrichtungen im Stadtgebiet Rietberg zu Gute.