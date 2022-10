Kaninchen kehren zurück in den Gartenschaupark Rietberg

Rietberg (gl) - Park-Geschäftsführer Johannes Wiethoff, Bürgermeister Andreas Sunder und der Aufsichtsrat der Park-GmbH stehen geschlossen hinter der Zusammenarbeit mit dem Kaninchenzuchtverein W376 Rietberg und Umgebung. Wie es am Mittwoch aus dem Rathaus heißt, soll nach der Kritik einer Tierrechtsorganisation an der Haltung der Langohren im Gartenschaupark (diese Zeitung berichtete) nun im kommenden Jahr ein neu gestaltetes Gehege errichtet werden.

Planungen beginnen in den nächsten Wochen

Die Details und der genaue Standort stehen demnach noch nicht fest. Die Planungen unter Einbezug externer Experten soll in den nächsten Wochen beginnen. Auch die besagte Tierrechtsorganisation – konkret den Verein „Achtung für Tiere“ aus Varensell – wolle man in den Prozess einbinden, sagt Wiethoff. Klar sei aber schon jetzt, dass die Gartenschaupark-GmbH die gute Zusammenarbeit mit den Züchtern fortsetzen wird. „Unser Vorschlag, eine neue Anlage mit noch mehr Platz für die Tiere zu bauen, hat im Aufsichtsrat breite Zustimmung gefunden. Die Mitglieder haben sich fraktionsübergreifend und einstimmig für die Tierhaltung im Park ausgesprochen“, wird Wiethoff in der Pressemitteilung zitiert.

Er hatte am Wochenende gemeinsam mit Rathauschef Sunder, Parkmeister Helmut Kammermann sowie den Vertretern des Aufsichtsrats Hans-Josef Ahrens, Wenzel Schwienheer, Heinz Isenbort und Andreas Münster die diesjährige Lokalschau der Kaninchenzüchter besucht. Das sei „ein sichtbares und deutliches Zeichen dafür, dass alle Beteiligten hinter den Züchtern als Kooperationspartner im Gartenschaupark stehen“.

Bürgermeister: Tierwohl an erster Stelle

Die Kaninchenzüchter bieten demnach seit vielen Jahren unter anderem Ferienspielkurse für Kinder im Umgang mit den Tieren an. Fellpflege und Haltung würden ebenso erläutert wie artgerechte Fütterung und Beschäftigung. „Die Züchter leisten einen wertvollen Beitrag zu unserem umfassenden Programm im Park. Darauf möchten wir auch künftig nicht verzichten“, betont Johannes Wiethoff. Andreas Sunder ist ebenfalls daran gelegen, dass Kinder im Gartenschaupark die Chance erhalten, mit Tieren in Kontakt zu kommen. „Dabei steht das Tierwohl selbstverständlich an erster Stelle“, sagt der Bürgermeister.