Karten sichern für Mastholter „Getöse“-Festival

Vorfreude: Am Samstag, 2. September, soll das nächste Getöse-Festival in Mastholte starten. Tickets sind bereits erhältlich.

Rietberg-Mastholte (gl) - Im Sommer hat das Getöse-Festival auf dem Reitplatz in Mastholte im dritten Anlauf endlich wieder stattfinden können. Knapp 900 Zuschauer waren dabei, als Ende August bei schönem Wetter Montreal, The Holy, Wisecräcker und Co. die Stimmung zum Kochen brachten. Jetzt ist der Vorverkauf für 2023 gestartet.

2023 wird zwei Wochen später gefeiert

„Es war einfach ein tolles Gefühl, endlich wieder so viele Menschen vor der Bühne zu sehen,“ sagt Mitorganisator Alexander Sudahl. Die lange Pause seit dem letzten Festival 2018 habe schließlich „nur hinter den Kulissen für etwas mehr Nervenkitzel gesorgt“. So blicken die Veranstalter, zu denen neben Sudahl auch Christian Bolte, Maik Schiller, Markus Macherauch und Michael Langewender gehören, auf einen ohne Zwischenfälle verlaufenen Festivaltag zurück.

Mittlerweile steckt das Team schon mitten in den Vorbereitungen für die nächste Auflage, die für Samstag, 2. September, geplant ist. „Wir haben uns dazu entschieden, den Termin um zwei Wochen nach hinten zu verschieben, um Überschneidungen mit anderen regionalen Musikfestivals zu vermeiden“, erklärt Christian Bolte.

Early-Bird-Tickets (Früher-Vogel-Tickets) gibt es zum Preis von 25 Euro (gegebenenfalls zuzüglich Gebühren) online unter www.getoese-festival.de/tickets sowie an allen Eventim-Vorverkaufsstellen. Kinder bis zum zwölften Lebensjahr haben freien Eintritt. Die erste Preisstufe gilt bis zum 31. Januar, danach werden die Karten teurer. Preislich stabil bei 20 Euro bleibt dagegen das neu eingeführte Jugendticket für Zwölf- bis 17-Jährige bis zum Festivaltermin im September. Auch hier werden gegebenenfalls Gebühren fällig.

Zum Sammeln: Tickets aus Schallplatten-Vinyl im Scheckkartenformat

Für Getöse-Fans aus der Region gibt es zudem ein Spezialangebot: eine limitierte Anzahl von Vinyltickets im Scheckkartenformat, die aus alten Schallplatten gestanzt wurden. Die Sammlerstücke sind nur an den lokalen Vorverkaufsstellen LVM Bolte (Mastholte) und Sound-Store (Klingelbrink 21, Wiedenbrück) erhältlich. Erste Bands werden im neuen Jahr bekanntgegeben.