Katzen in Rietberg ausgesetzt: 500 Euro Belohnung

Rietberg (gl) - Die Tierschutzorganisation Peta setzt eine Belohnung in Höhe von 500 Euro aus für Hinweise, wer zwei Katzenkinder an einer Stichstraße in Rietberg (nahe „Am Dortenbach“) ausgesetzt hat. Der Verein bezieht sich dabei auf einen Internetpost, dem zufolge ein Passant am Sonntag, 7. August, gegen 3 Uhr die Tiere an besagter Stelle entdeckt hat.

Mit Transportbox und Futter zurückgelassen

Es handelt sich um zwei zehn bis zwölf Wochen alte Samtpfoten, die in einer Transportbox mit beiliegendem Futter zurückgelassen wurden. Sie befinden sich nun in der Obhut des Pferdeschutzhofs „Four Seasons“. Dieser bittet unter 05242/377604 um Hinweise auf die ehemalige Tierhalterin oder den ehemaligen Tierhalter.

Um den Fall aufzuklären, lobt Peta 500 Euro für Hinweise aus, die die tatverantwortliche Person überführen. Wer etwas beobachtet oder anderweitig mitbekommen hat, wird gebeten, sich bei der Polizei oder unter 0711/8605910 beziehungsweise per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

„Wir möchten helfen aufzuklären, von wem die Katzenkinder ausgesetzt wurden“, erklärt Monic Moll, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei Peta. Der Halter hätte demnach genug Verantwortungsbewusstsein zeigen und die jungen Katzen im Tierheim abgeben müssen. „Die Tiere einfach auszusetzen und sie dem möglichen Tod zu überlassen, ist nicht nur herzlos, sondern auch tierschutzwidrig und muss bestraft werden.“

Verein rechnet mit dramatischem Anstieg an ausgesetzten Haustieren

Der Verein befürchtet in der Ferienzeit einen dramatischen Anstieg achtlos zurückgelassener Tiere und bittet alle Bürger vor diesem Hintergrund, besonders aufmerksam zu sein. Das Aussetzen sei laut Paragraf drei des Tierschutzgesetzes verboten und könne ebenso den Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraf 17 des Gesetzes erfüllen. „Dies kann mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden.“ Das Tierschutzgesetz greife auch, wenn Halter die Tiere nicht artgerecht unterbringen und versorgen oder notwendige Hilfeleistung unterlassen. Peta setzt nach eigenen Angaben regelmäßig Belohnungen in Fällen von misshandelten oder ausgesetzten Tieren aus, um bei der Ermittlung der Täter zu helfen.