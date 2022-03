Kinder pflanzen am Tannenweg in Mastholte-Süd Obstbäume

Auf der Obstwiese gedeihen nun 45 Bäume in 32 verschiedenen Sorten. An der Aktion beteiligten sich alle acht katholischen Kitas in Rietberg.

Rietberg-Mastholte (ei) - Völlig überwältigt ist Reinhard Ahrens vom Kirchenvorstand der Pfarrei St. Johannes Baptist im Pastoralen Raum Rietberg gewesen von der großen Resonanz auf die von ihm initiierte Baumpflanzaktion: 45 Schattenspender wurden von den Steppkes der katholischen Kindergarteneinrichtungen im Stadtgebiet in den Acker gesetzt.

Gelungene Aktion

Als das Vorstandsmitglied vor einem guten halben Jahr an dem kircheneigenen Grundstück am Tannenweg in Mastholte-Süd vorbeifuhr und dort einen Landwirt bei der Bodenbearbeitung sah, fragte er bei dem Fachmann nach, ob sich das etwa 1500 Quadratmeter große Areal nicht auch anders nutzen ließe. Die Idee, hier eine Obstwiese anzupflanzen, war geboren, die acht katholischen Kitas in Rietberg schnell als Kooperationspartner gewonnen.

„An diesen Tag werden sich die Kinder auch in vielen Jahren noch erinnern können“, freute sich Ahrens über die gelungene Aktion. Bei strahlend-blauem Himmel und idealen äußeren Bedingungen trafen sich die Mädchen und Jungen sowie deren Eltern zum gemeinsamen Baumpflanzen. Ausgestattet mit kleinen Schüppchen und ausstaffiert mit strapazierfähiger Bekleidung samt Gummistiefeln an den Füßen sorgten die jungen Rietberger für reges Treiben auf dem bestens vorbereiteten Acker. Natürlich musste zunächst ein großes Loch gebuddelt werden, damit die zarten Wurzeln auch für das weitere Wachstum eine gute Atmosphäre finden.

Platz für weitere 15 Bäume

Aufgrund der großen Spendenbereitschaft der Eltern konnten 45 Obstbäume in 32 verschiedenen Sorten – darunter Äpfel, Kirschen, Birnen und Pflaumen – in den Boden gesetzt werden. Alle wurden ausgiebig gewässert und schließlich befestigt. In den verschiedenen Jahreszeiten können die Kinder mit ihren Familien nun das Wachsen und Blühen der Bäume beobachten und später auch die Biofrüchte für den Eigenbedarf ernten. „Wir haben auch noch Platz für etwa 15 weitere Bäume“, erklärte Ahrens die Möglichkeit, dass die Obstwiese durchaus erweiterbar sei. Auch eine Blumenwiese soll nun noch unter den grünen Riesen entstehen, um Insekten reichlich Nahrung zu bieten.